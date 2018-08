Gemeinsam für eine Herzensangelegenheit

Schamerloh - Von Jana Schubert. Die SG Schamerloh im Vosspark hat am Samstag ein Benefiz-Fußballturnier mit einem ganz besonderen Anliegen veranstaltet – „Frederikes Hoffnung“.

Ehrengast des Turniers war die zehnjährige Frederike Gotha, die zusammen mit ihren Eltern Karin und Nils aus Nürnberg angereist war. Frederike leidet am seltenen Rett-Syndrom, einer tief greifenden Entwicklungsstörung, die durch einen Gen-Defekt verursacht wird.

Die betroffenen Kinder, in den meisten Fällen sind es Mädchen, verlieren in der frühen Kindheit völlig unvorhersehbar bereits erlernte Fähigkeiten, wie das Sprechen oder den Gebrauch der Hände. Frederike ist eines von etwa 50 Kindern, die pro Jahr in Deutschland am Rett-Syndrom erkranken. Trotzdem gilt die Krankheit als selten und ist damit relativ wenig erforscht. Bereits jetzt besteht allerdings die Hoffnung, dass Mediziner schon in ein paar Jahren ein Medikament auf den Markt bringen könnten, das den Gen-Defekt heilt – denn die Krankheitssymptome sind nachgewiesen vollständig reversibel.

+ Den Anstoß durfte Frederike selbst in einem der orangefarbenen SG-Trikots übernehmen, das sie als Geschenk bekamt. An ihrer Seite war Cousine Juliana Herzog. © Jana Schubert

Der Erfolg der Rett-Forschung und damit vor allem die Zukunft der Mädchen und Frauen mit Rett-Syndrom hängt fast ausschließlich von Spenden ab. Dabei zählt jede Form der Unterstützung und jede kleine Spende kann dazu beitragen, dem Ziel eines heilenden Medikamentes ein kleines Stück näherzukommen. Das ließen sich auch die SG-Vorsitzenden Matthias Soll und Andreas Nahrwold nicht zweimal sagen und stellten zusammen mit dem Verein und weiteren engagierten Helfern ein Benefiz-Turnier auf die Beine, das neben dem Fußball noch vieles mehr zu bieten hatte: Aktionen wie die große Tombola mit der zusätzlichen Chance auf ein vom aktuellen Deutschen Meister, der ersten Damen des VFL Wolfsburg, handsigniertes Trikot sowie eine Hüpfburg für die kleinen Gäste kamen bei allen Turnier-Besuchern sehr gut an.

Für das leibliche Wohl war mit Kaffee, Erfrischungsgetränken, Bratwurst, selbst gebackenem Kuchen und frischem Obst ausreichend gesorgt. Nach der Begrüßung durch Andreas Nahrwold sowie einigen sehr ergreifenden Worten von Frederikes Mutter Karin bekam Frederike ein eigenes Trikot des Schamerloher Frauenteams geschenkt. Um kurz nach 14 Uhr startete das Turnier im Vosspark, an dem neben der gastgebenden 1. Damen-Mannschaft der SG Schamerloh auch die Frauen des SV Sebbenhausen/Balge (SVSB), des TuS Sulingen sowie die U15-Kickerinnen des VFL Wolfsburg teilnahmen. Eröffnet wurde das erste Spiel der SG Schamerloh gegen den TuS Sulingen von Frederike selbst, die den Anstoß für die Heimmannschaft geben durfte. Während das Turnier in vollem Gange war, wurden innerhalb der ersten Stunde bereits alle 600 Lose der Tombola verkauft.

+ Schnell hat sich eine Schlange vor der Losbude gebildet – und schon nach einer Stunde waren alle Tombola-Preise weg. © Jana Schubert

Eine wichtige Rolle bei der Veranstaltung spielte auch Maren Herzog aus Stolzenau, die unter anderem die Tombola betreute. Sie ist Frederikes Tante und hatte die Idee für das Benefiz-Turnier, da ihre Tochter Juliana seit vielen Jahren bei der SG Fußball spielt. Unter dem Motto „Hoffnung will Kreise ziehen“ kämpft sie zusammen mit Frederikes Eltern und vielen anderen für „Frederikes Hoffnung“ und die Zukunft der Rett-Syndrom Forschung.

Trotz der heißen Temperaturen zeigten die Fußballerinnen vollen Einsatz und kämpften um jeden Ball. Die insgesamt 6 jeweils 30-minütigen Partien gingen wie folgt aus: Das Auftaktspiel gewannen die Gastgeberinnen gegen den TuS Sulingen mit 1:0. SV Sebbenhausen/Balge und VFL Wolfsburg gingen torlos auseinander, während Schamerloh auch Sebbenhausen mit 1:0 (Tor: Juliana Meier) besiegte. Sulingen trennte sich ebenso wie die SGS mit einem 0:0 von den Wolfsburger Juniorinnen und gewann anschließend mit einer 3:0-Führung gegen den SVSB. Der rundum gelungene Nachmittag für die ganze Familie und vor allem der volle Erfolg des Benefiz-Turniers beweisen, dass es sich lohnt, sich gemeinsam für diese Herzensangelegenheit einzusetzen. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt dem Verein „Rett Syndrom Deutschland“ zugute.

Quelle: BlickPunkt Nienburg