Erfolg: Unfallfahrerin meldet sich 

Hoya - Von einem Erfolg der Polizei-Pressearbeit berichtet der Nienburger Polizeisprecher am Montag.

Eine Unfallverursacherin habe sich bei der Polizei gemeldet, nachdem diese eine Unfallflucht veröffentlicht haben, berichtet Pressesprecher Axel Bergmann in einer Mitteilung.

Am Dienstag, 17. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr hatte ein bis zum vergangenen Freitag unbekannter Autofahrer einen schwarzen Passat Kombi in Hoya beschädigt. Am Donnerstag, 19. Juli, veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf dazu.

Am Freitag, 20. Juli, meldete sich schließlich eine Frau in der Dienststelle in Hoya und gab an, den Artikel gelesen zu haben und vermutlich die Verursacherin gewesen zu sein. „Gerade im Zusammenhang mit "Unerlaubten Entfernen vom Unfallort" auf Parkplätzen ist die Verkehrsmoral erschreckend gering,“ sagt Axel Bergmann. „Umso erfreulicher, dass es noch Menschen gibt, die sich freiwillig als Verursacher zu erkennen geben. Man sollte sich immer vor Augen führen, dass ja auch einmal der eigene Pkw angefahren werden könnte. Dann möchte Man beziehungsweise Frau auch, dass der Verursacher sich meldet," so der Appell des , Sprechers der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © dpa