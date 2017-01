Schornsteinbrand in Wellie

Entzündete Rußablagerungen sorgten für starken Funkenflug

Wellie. Ein brennender Schornstein sorgte für den ersten Brandeinsatz des Jahres in der Gemeinde Steyerberg.

Am Dienstagabend um 19.47 Uhr wurden die Feuerwehren Wellie und Steyerberg in die Wellier Knackenburg gerufen. Dort hatte in einem Wohnhaus der Schornstein zu brennen begonnen. Rußablagerungen im inneren hatten sich entzündet, starker Funkenflug sieg aus dem Schornstein auf. Die Einsatzkräfte setzten in Außenbereich ein Rohr zur Sicherung einer benachbarten Scheune ein und gingen mit zwei weiteren Rohren in Breitstellung. Unter Aufsicht des ebenfalls alarmierten Schornsteinfegers ließ man das Feuer kontrolliert ausbrennen. Anschließen wurde Rest Glut entfernt. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde auf eine mögliche Brandausbreitung kontrolliert.

Nach knapp einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Im Einsatz waren 36 Kräfte der Feuerwehren Wellie und Steyerberg mit sechs Fahrzeugen sowie zwei Kräfte der Polizei Stolzenau mit einem Fahrzeug. Angaben zur Ursache oder Schaden waren vor Ort nicht möglich.

Quelle: BlickPunkt Nienburg