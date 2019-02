Einspurig durch Husum

Husum – Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen ab kommenden Montag mit Einschränken bei der Fahrt durch die Ortschaft Husum rechnen.

Aufgrund einer Radwegeerhaltungsmaßnahme an der Kreisstraße 8 werde der Verkehr auf eine Spur verengt und an der Baustelle vorbeigeführt. Das teilt die Niedersächsischen Behörde für Straßenbau und Verkehr in einer Pressemitteilung mit.

Der Verkehr wird mit einer Ampel gesteuert. Für LKW ist die Kreisstraße 8 voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Straße auf einem provisorischen Gehweg bereisen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Mai andauern.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

