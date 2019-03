Einbruch in Rehburger Sparkasse gescheitert

Rehburg. Bei dem Versuch in einen Sparkassen-Container in Rehburg einzubrechen, lösten die Täter den Alarm aus.

Am Dienstagmorgen um 1.15 Uhr wurde die Polizei von dem zuständigen Wachschutzunternehmen informiert, dass an einem Container, der während der Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude aufgestellt worden war, ein Alarm ausgelöst wurde. Die Sparkassenfiliale im Ortsteil Rehburg wird zurzeit grundsaniert. Deshalb wurden in der Straße „Auf der Bleiche“ Bürocontainer aufgestellt. Selbstverständlich hatte die Sparkasse Nienburg auch diese Behelfslösung alarmgesichert.

Die bislang unbekannten Täter hatten ein Fenster eines Containers aufgehebelt und im Raum den Alarm ausgelöst. Die Einbrecher beschädigten den Container, erbeuteten allerdings kein Diebesgut.

Die Täter flohen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Stolzenau unter Tel. 05761/92060 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg