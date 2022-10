DRK Nienburg: Wer hilft bei Schulsanitäter-Ausbildung?

Von: Katrin Köster

Mit Vorsicht und Besonnenheit: Diese Schulsanitäter am Gymnasium Stolzenau üben, wie sie einem Verletzten den Helm abnehmen können. Das Foto zeigt Lana Wronka, Dilwen Akan und Jette Eisenhardt. © DRK KV Nienburg

Landkreis – Der ausgerenkte Finger beim Basketballspiel, ein Sturz auf dem Schulhof oder der Schnitt an der zerbrochenen Glasflasche: Unfälle auf dem Schulhof sind schnell geschehen. Da ist es gut, wenn schnelle (erste) Hilfe vor Ort ist. Hier kommt der Schulsanitätsdienst ins Spiel.

Das sind Jugendliche, die in Erster Hilfe ausgebildet sind, und die Erstversorgung bei Unfällen, Verletzungen und Krankheit sicherstellen können. Der Nienburger Kreisverband im Deutschen Roten Kreuz (DRK) sucht für Schulen im gesamten Landkreis Nienburg außerschulische Fachkräfte, die das Projekt Schulsanitätsdienst zum Beispiel als AG-Leiter/-in inhaltlich begleiten und betreuen.

Wichtig: Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Die wichtigste Voraussetzung ist die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, sagt Ulrike Gieger-Graßl, Ehrenamtskoordinatorin des DRK Kreisverbandes Nienburg. Zudem ist ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis nötig. Interessierte sollten möglichst volljährig sein und Kenntnisse in Erster Hilfe haben. „Wenn der Kurs schon länger zurückliegt, können wir da aber auch schulen“, ergänzt Gieger-Graßl. Überhaupt werden die Interessierten vom Kreisverband bei ihrer Tätigkeit umfassend unterstützt. „Alle nötigen Qualifikationen können bei uns erworben werden“, sagt die Koordinatorin. Ein entsprechendes Engagement mache sich im Übrigen gut in der Bewerbungsmappe, merkt sie an.

DRK-Kreisverband unterstützt Interessierte

Die Ausbildung für den Schulsanitätsdienst erfolgt in den Schulen unter der Leitung von Frank Kaska, Verantwortlicher für den Schulsanitätsdienst beim DRK Kreisverband Nienburg. Die Schüler der Sekundarstufe lernen, wie sie sich in Notfällen verhalten, aber auch wie sie Gefahren erkennen können, noch bevor etwas passiert. Mit Rollenspielen trainieren sie den Umgang mit Verletzten. „Einfühlungsvermögen ist dabei wichtig, denn gerade Jüngere sind bei Unfällen oft verängstigt. Sie zu beruhigen, vor neugierigen Blicken abzuschirmen oder aufzumuntern sind zentrale Aufgaben des Schulsanitätsdienstes“, fasst Gieger-Graßl zusammen.

Ihren Dienstplan erstellen die aktiven Schulsanitäter selbst, so dass an jedem Schultag zwei Jugendliche an ihrer Schule bereitstehen, wenn über Handy oder Durchsage zu einem Notfall gerufen wird. Interessierte erhalten weitere Informationen von Ulrike Gieger-Graßl, Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbandes Nienburg, unter der Telefonnummer 05021/906843 oder per E-Mail gieger-grassl@drk-nienburg.de. Da sie öfter dienstlich unterwegs sei, bittet sie darum, dass Anrufer ihre Daten hinterlassen. Sie rufe dann auf jeden Fall zurück.