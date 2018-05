GAFA ein voller Erfolg

Drakenburg - Von Bernd Andermann Die Gewerbeausstellung für alle (GAFA), die vom 28. April bis zum 1. Mai im Gewerbegebiet Drakenburg stattgefunden hat, war erneut ein wahrer Publikumsmagnet. Denn Tausende Besucher waren gekommen, um sich über die rund 170 Aussteller zu informieren und in persönlichen Gesprächen beraten zu lassen.

Damit wurden die Erwartungen der Organisatoren, die auch ein buntes Rahmenprogramm vorbereitet hatten, übertroffen. Die offizielle Eröffnung nahm der erste Vorsitzende und „Motor“ des aktiven Gewerbevereins Heemsen, Siegfried Heidorn, am Samstag in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Verwaltung und dem öffentlichen Leben vor. Heidorn hieß besonders den niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sowie die Bundestagsabgeordneten Marja-Liisa Völlers (SPD) und Maik Beermann (CDU), deren Landtagskollegen Frank Schmädeke (CDU), Landrat Detlev Kohlmeier, die Verwaltungschefs und Bürgermeister der umliegenden Samtgemeinden und Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes willkommen.

+ Für Minister Bernd Althusmann hatte Siegfried Heidorn die Ausstellung im Karton dabei – mit Spargel und dem extra gebrauten GAFA-Bier. © msa

In seiner Eröffnungsansprache sagte Heidorn, dass der 1982 gegründete Gewerbeverein keine Kosten und Mühen gescheut hätte, um eine solche Regionalschau auf die Beine zu stellen. Das Handwerk hätte eine gute Perspektive und volle Auftragsbücher. Die guten Handwerksbetriebe würden eine Auslastung von einem Jahr mühelos erreichen, sagte Heidorn, der sich wünschte, dass die Verwaltungen die Wirtschaft nicht mit lang anhaltenden Prozessen bremsen sollen. Die Samtgemeinde Heemsen sei der „Nabel der Welt“ und Nienburg der Vorort von Heemsen, erklärte Heidorn in seiner launischen Ansprache.

Viel Lob für die GAFA

Minister Althusmann betonte in seinem Grußwort: „Was ist schon die Hannover-Messe, wenn man die GAFA kennt“. Landrat Detlev Kohlmeier ging in seinem Grußwort auf die Förderprogramme für Städte und Gemeinden ein, die gut und gebrauchsfähig seien. „Ich wünsche mir von den Kritikern, dass diese ein Stück mehr an Kontinuität einbringen“. Marja-Liisa Völlers äußerte in ihrem Grußwort Lob und Anerkennung gegenüber dem Gewerbeverein und erklärte: „Die GAFA ist ein Beweis dafür, wie viel Potenzial in der heimischen Wirtschaft stecken würde“. Maik Beermann lobte ebenfalls den Gewerbeverein, der beispielhaftes Engagement bewiesen hätte und zeigte sich beeindruckt von der Branchenvielfalt, die sich bei der Ausstellung präsentierte. Heemsens Samtgemeinde Bürgermeister Fietze Koop erklärte in seinem Grußwort, das Gewerbegebiet in Drakenburg würde so gut angenommen, dass eine Erweiterung geplant sei. Außerdem forderte er: „Wir haben gute Erfahrungen mit Förderprogrammen gemacht, deshalb sollten die Politiker dafür sorgen, dass die Fördertöpfe immer ausreichend gefüllt seien.“

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung, die musikalisch von der Blaskapelle Haßbergen begleitet wurde, zeigte sich bei einem Rundgang besonders der Wirtschaftsminister beeindruckt von dem Branchenmix. Er informierte sich in Gesprächen mit den Ausstellern über deren Angebote. Zufrieden mit der großen Resonanz der Besucher waren auch die Aussteller wie zum Beispiel Bernd Bremer aus Asendorf, der sich erstmalig mit Landmaschinen und Gartenbearbeitungsgeräten an der GAFA beteiligte. Das Interesse der Besucher sei sehr groß, damit hätte er gar nicht gerechnet. Auch Ole Korff von der Firma K+K Bautenschutz aus Marklohe, der sich ebenfalls erstmalig bei der GAFA präsentierte, war mehr als zufrieden über das Interesse des Publikums.

Buntes Programm überzeugt

Die Besucher der GAFA zeigten sich beeindruckt von der perfekten Organisation und dem bunten Unterhaltungsprogramm auf der Veranstaltungsbühne. Denn die Vereine und Verbände aus der Samtgemeinde und darüber hinaus, unterhielten die Besucher mit ihren Darbietungen. Wie zum Beispiel die Sing- und Spielgemeinschaft Rohrsen, die viel Applaus von dem begeisterten Publikum für ihren in historischer Kleidung aufgeführten Rollatoren-Tanz erhielt. Großen Zuspruch fand auch die große Oldie Party bei der GAFA. „The Whities“ aus Hassel verstanden es gekonnt, mit bekannten Oldie Klassikern der 60er und 70er Jahr von den Beatles, Elvis, den Stones und Tony Christl das Publikum zu begeistern. Die große –Tanzfläche war ständig gut gefüllt, den vielen Besuchern waren die Titel wie Mendocino von Michael Holm bekannt. Zu den weiteren Höhepunkten des Rahmenprogramms gehörten unteranderem die Darbietungen der Polizeihundestaffel der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, die mit ihren Vierbeinern demonstrierten wie die Hunde bei der Verfolgung von Straftätern und Suchmaßnahmen zum Einsatz kommen.

+ Die Polizeihundegruppe Nienburg begeisterte die zahlreichen Besucher. © msa

Zu den absoluten Besonderheiten des Rahmenprogramms gehörte im Veranstaltungszelt die große Braut- und Abendkleider Modenschau von Hannes Schrader. Die vorgestellten Kleider waren für die Besucher eine Augenweide, die vor Begeisterung reich Applaus spendeten. Ebenfalls begeistert war das Publikum auch von den Darbietungen der Kunstradfahrgruppe des SC Woltringhausen/Hoysinghausen, die Kunststücke auf Fahrrädern vorführten. Organisator Siegfried Heidorn war von dem Zuspruch und dem Interesse des Publikums sichtlich begeistert.

Quelle: BlickPunkt Nienburg