Dinopark Münchehagen sucht Grabungshelfer

+ © Ney-Janßen, Beate Grabungshelferin Helene kommt versteinerten Pflanzen und Fossilien im Dinopark Münchehagen mit dem Hammer näher. © Ney-Janßen, Beate

Kleine Löcher im Stein – alles kann für die Wissenschaft interessant sein. Im Dinopark Münchenhagen können Ehrenamtliche bei der Suche helfen.

Münchehagen – Lust auf Wissenschaft mit Spannung im Dinosaurier-Park Münchehagen? Viele haben sich bereits als ehrenamtliche Grabungshelfer gemeldet – und alle dürfen mitmachen.

Grabungshelfer im Dinopark: Ab 16 Jahren oder vorher in Begleitung eines Elternteils

Das Banner am Ausgang der Fährtenhalle des Parks kann leicht übersehen werden, doch Moritz hat genau hingeschaut. Moritz, der 13 Jahre alt ist und den Dinopark beinahe sein ganzes Leben schon kennt, ist von der Urzeit fasziniert und will jetzt mal ein wenig mehr wissen, erfahren und auch selbst erkunden. „Ehrenamtliche Helfer“ sucht der Dinopark, so steht es auf dem Banner. Seit diesem Jahr ist Moritz dabei, begleitet von seinem Vater Markus Diekmann.

+ Winzige Öffnung in der Sandsteinoberfläche? – Benjamin Englich, Paläontologe und wissenschaftlicher Leiter des Dinopark Münchehagen, geht ihr auf den Grund. © Beate Ney-Janßen

„Immer nur der Rundgang – das wurde uns zu langweilig“, sagt Diekmann. Nun kommen sie dazu, wenn Benjamin Englich, Paläontologe und wissenschaftlicher Leiter des Parks, zu einer Grabung einlädt.

Anstrengend sei die Arbeit, sagt Englich, und erfordere Geduld. Das schreckt weder Moritz noch seinen Vater ab. Und auch nicht die Schüler der IGS Nienburg, die sich für die AG gemeldet haben, die ihr Lehrer Daniel Junge anbietet. Bereits zum achten Mal – seit die Schule die Chance beim Schopf ergriffen hat, eine Kooperation mit dem Dinopark einzugehen.

Zur Belohnung führt der wissenschaftliche Leiter an Orte, die Besucher des Dinoparks nie sehen dürfen

Das aktuelle Projekt, an dem alle arbeiten, erfordert mehr als nur einen Tag Arbeit: Das weitläufige Gelände rund um die Fährtenhalle soll gesäubert werden. Laut dröhnen die Hochdruckreiniger, die Flächen werden gründlich abgespült. Wer nicht mit Wasser beschäftigt ist, schippt den gelösten Schlamm in Schubkarren. Und alle behalten dabei die Fläche im Blick. Ist irgendwo ein Muster zu erkennen, das auf Dinosauriertritte hinweist? Ein winziges Loch in der Sandsteinoberfläche, das auf den Abdruck einer Pflanze hinweist, die vor Millionen Jahren dort blühte? Zeigt sich ein solches Loch, liegt Englich platt auf dem Boden und bemüht sich, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

+ Grabungshelferin Helene (Bild links) kommt versteinerten Pflanzen und Fossilien im Dinopark Münchehagen mit dem Hammer näher. Neben der Fährtenhalle (Bild rechts) säubern Grabungshelfer die Sandsteinplatten. © Ney-Janßen, Beate

Irgendwann später im Jahr, berichtet er, wenn alles gründlich gereinigt ist, bekommt jeder Helfer eine Fläche zugeteilt, die er oder sie kriechend absuchen darf. Nichts soll übersehen werden. Die Wissenschaft werde es danken.

Das klingt alles nach harter Arbeit und wenig Vergnügen? Stimmt nicht. Erstens haben alle Spaß und zweitens führt Englich die Gruppe – quasi zur Belohnung – ins Unterholz des Dinoparks, wo andere Besucher niemals landen. Berge von Schiefer liegen dort aufgeschüttet. Mit Hammer und Beitel gespalten, geben sie ihre Geheimnisse preis. Die reichen vom Schachtelhalm bis zum zarten Blümchen. „Nehmt mit, was ihr haben wollt“, ruft Englich seinen Grabungshelfern zu. Das lassen sie sich nicht zweimal sagen und mancher bedauert, keinen Eimer dabei zu haben.