Gasthaus „Zur Post“ schließt

Von: Rebecca Göllner-Martin

Bettina und Heinz-Dieter Dunekack stehen in dieser Woche ein letztes Mal hinter der Theke des Gasthauses „Zur Post“. Am 31. Dezember ist Schluss. © Göllner-Martin, Rebecca

Die Ära des Gasthauses „Zur Post“ in Eitzendorf endet am 31. Dezember

Eitzendorf – Eine Ära endet. Das Gasthaus „Zur Post“ in Eitzendorf schließt mit Ablauf dieses Jahr seine Türen für immer. Die Besitzer Bettina und Heinz-Dieter Dunekack möchten sich fortan ihrem Privatleben widmen. „Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, die schon vor mehr als einem Jahr gefällt wurde“, verrät Heinz-Dieter Dunekack. Dennoch: Es kommt auch ein wenig Wehmut auf.

Seit 1977 steht Heinz-Dieter Dunekack hinter dem Tresen des Traditionsgasthauses, 1981 kam seine Ehefrau Bettina hinzu. Sie war es, die in der Küche die Speisen für die Gäste zubereitet hat. Bis 1964 leitete noch der Vater Dunekacks die dortigen Geschicke, anschließend war das Gebäude samt Restaurant und Saalbetrieb zehn Jahre lang verpachtet. „Um 1904 ist das Gasthaus erstmals geöffnet worden“, schildert Heinz-Dieter Dunekack. Es sei immer im Familienbesitz gewesen. Im Laufe der Jahre sei viel umgebaut, saniert und angebaut worden. Es steckte viel Herzblut in dem Betrieb. Dass nun Schluss ist, sei deshalb trotz der langen Vorbereitung auf den Tag X noch schwer zu greifen. „Ich habe immerhin 45 Jahre hier gearbeitet“, sagt der Gastronom.

Ausschlaggebende Gründe für diesen Entschluss seien zum einen das erreichte Rentenalter gewesen und zum anderen die gesundheitliche Verfassung von Bettina Dunekack. Sie hat laut eigener Aussage bereits drei Bandscheibenvorfälle gehabt und möchte künftig etwas kürzer treten. Und nicht zuletzt der Fakt, dass es keinen Nachfolger gibt, habe die Entscheidung dann manifestiert.

Viel Zeit möchte das Ehepaar künftig vor allem mit den drei Enkelkindern verbringen. „Das ist unsere größte Freude“, sagt Heinz-Dieter Dunekack stolz. Denn in der Vergangenheit sei das Familienleben stets zu kurz gekommen. „Selbst und ständig, so war das eben “, meint Bettina Dunekack. Eine Gastronomie zu führen, bedeute auch, auf vieles verzichten zu müssen. „Aber das haben wir gerne gemacht“, fügt sie hinzu. Die Kundschaft habe sich immer dankbar gezeigt. Hochzeiten, Geburtstage, Trauerfeiern – das Gasthaus „Zur Post“ sei beliebter Anlaufpunkt gewesen. Das Einzugsgebiet habe sich neben dem Landkreis Nienburg bis in den Landkreis Verden erstreckt. „Es sind jetzt zum Abschied auch einige Tränen geflossen“, verrät Heinz-Dieter Dunekack. Am ersten Weihnachtstag sei noch mal „volles Haus“ gewesen. Die letzte Party findet am Donnerstag statt, dann feiert die Tochter des Ehepaares dort ihren 40. Geburtstag. „Wir möchten uns noch einmal bei allen bedanken, die uns über die vielen Jahre die Treue gehalten haben. Es hat uns großen Spaß gemacht“, sagt das Ehepaar.

Was die beiden Gastronomen sich für die Zukunft wünschen? „Dass wir gesund und munter bleiben“, sagt Heinz-Dieter Dunekack. Seine Frau Bettina träumt von einem Urlaub. Schön wäre es zudem, wenn sich doch noch jemand findet, der dem Traditionsgasthaus wieder Leben einhauchen möchte. Dunekacks sei jedoch bewusst, dass es gerade jetzt nach zweieinhalb Jahren Pandemie und aktueller Energiekrise keine einfache Zeit ist.

