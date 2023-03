Die mobile Gewerbeschau in Hoya fällt aus personellen Gründen aus

Von: Mareike Hahn

Die Absage bleibt eine Ausnahme: Im kommenden Jahr soll die mobile Gewerbeschau „Grafschaft Hoya ist mobil!“ wieder stattfinden. © Marion Thiermann

Die Verwaltung hat die Traditionsveranstaltung aus personellen Gründen abgesagt.

Hoya – Der personelle Engpass bei der Samtgemeinde Grafschaft Hoya hat Konsequenzen: Die mobile Gewerbeschau „Grafschaft Hoya ist mobil!“ fällt 2023 aus. „Wir geben unser Bestes, aber es ist dieses Jahr einfach nicht zu leisten“, bedauert Detlef Meyer, Samtgemeindebürgermeister und Verwaltungschef in Personalunion. „Aus personellen Gründen“ sage die Verwaltung die Veranstaltung „schweren Herzens“ ab, formuliert es York Schmelter, Leiter der Stabsstelle Wirtschaft, Tourismus und Kultur.

Die beliebte Radtour hätte dieses Jahr zum 23. Mal stattfinden sollen, doch Hauptorganisator Schmelter verlässt die Samtgemeinde auf eigenen Wunsch zum 31. März (wir berichteten). Schmelters Team könne die Organisation der Tour allein nicht stemmen, sagt Meyer. Nach Angaben des Samtgemeindebürgermeisters gibt es auf die ausgeschriebene Stelle Bewerber, die er für Ende März zum Gespräch eingeladen habe. Ziel sei es, so schnell wie möglich einen neuen Leiter der Stabsstelle Wirtschaft, Tourismus und Kultur einzustellen. „Aber viele Bewerber sind in Lohn und Brot und müssen erst kündigen“, sagt Meyer. Er hoffe, den Posten zum 1. Juni oder 1. Juli wieder besetzen zu können.

Zu spät für die diesjährige mobile Gewerbeschau, die in der Vergangenheit jeweils an Himmelfahrt im Kalender stand. Die Absage dürfte nicht nur bei den beteiligten Akteuren für Enttäuschung sorgen, sondern auch bei zahlreichen Bürgern. Die Tour lockte in der Vergangenheit rund 2 000 Teilnehmer an. Entsprechend groß war im vergangenen Jahr die Freude, als die Radtour nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder startete.

Die diesjährige Absage soll indes eine Ausnahme bleiben: „Es ist geplant, die traditionelle Veranstaltung im nächsten Jahr wieder stattfinden zu lassen“, teilt York Schmelter mit und ergänzt: „Der Arbeitskreis bedankt sich bei allen Unternehmen und Vereinen, die sich in diesem Jahr mit einer Station beteiligen wollten.“

Wie berichtet, ist nicht nur Schmelters Stelle (in Kürze) vakant. Auch für Bauamtsleiter Rolf Walnsch und für Uwe Back, Leiter des Fachbereichs Ordnung, Bildung und Soziales, sucht die Samtgemeinde derzeit Nachfolger. Bei beiden Männern steht die Pensionierung an. Drei Posten mit leitender Funktion sind es also, für die neue Gesichter gesucht werden.

Außerdem seien aktuell fünf weitere Stellen in den Rathäusern Eystrup und Hoya vakant, sagt Meyer. Insgesamt arbeiten nach seiner Aussage knapp 60 Mitarbeiter bei der Samtgemeinde.

Der allgemeine Fachkräftemangel in der Verwaltung sei auch in Hoya spürbar, erklärt Meyer. „Es gibt aber Bewerber, zum Teil Termine, Hospitationen und Vorstellungen“, sagt er. So habe sich ein Nachfolger für Uwe Back gefunden. Der Samtgemeinderat werde sich in seiner Sitzung am 22. März im nicht-öffentlichen Teil mit dieser Personalie beschäftigen und voraussichtlich dafür stimmen.