„Die Brücke“: Gemeinsam statt einsam

Von: Katrin Köster

Sie sind die guten Geister der „Brücke“ in Nienburg: Paul Swart (v.l.; Vereinsvorsitzender), Bianca Danger (Verwaltungsangestellte), Jane Haardt (Pädagogische Mitarbeiterin Qualifizierte Assistenz; fachliche Leitung), Hiltrud Limpinsel (pädagogische Mitarbeiterin Qualifizierte Assistenz), Iris Stubbe (Kompensatorische Assistenz), Erika Backhaus (Pädagogische Mitarbeiterin Qualifizierte Assistenz) und Sabine Meyer (Pädagogische Mitarbeiterin Qualifizierte Assistenz; fachliche Leitung). © Brücke

Nienburg – Manchmal braucht es in schweren Zeiten eine helfende Hand, die Halt gibt – auch über mehrere Jahre. Das Betreuerteam des Nienburger Vereins „Die Brücke“ bietet diese Unterstützung an. Die helfenden Hände und offenen Ohren sind in der Regel im Büro an der Bismarckstraße 25 anzutreffen.

So viel Unterstützung wie nötig, so wenig wie möglich. So lautet das Grundprinzip, nachdem Jane Haardt und ihre drei Kolleginnen handeln. Die Frauen sind Diplom-Pädagoginnen, Sozialarbeiterinnen oder pädagogische Mitarbeiterinnen. Zudem sind 15 Honorarkräfte für den Verein aktiv.

Jane Haardt ist seit 2020 bei der Brücke. Sie kennt die Bedürfnisse ihrer Klienten genau. Die Männer und Frauen haben chronische psychische Probleme. „Die meisten Klienten sind seit Jahren unsere Kunden“, sagt sie. Viele Betroffene hätten bereits zuvor traumatische Erlebnisse im Leben gehabt. Viele haben eine Suchterkrankung hinter sich, einige leiden unter Depressionen oder dem Messie-Syndrom. „Ich habe das Gefühl, dass der Bedarf nach der Pandemie noch zugenommen hat“, meint Haardt. Einsamkeit spiele bei den Betroffenen eine große Rolle. Meist täten sie sich zunächst schwer, offen über ihre Probleme zu sprechen und schämten sich. Aber: Die meisten Klienten der Brücke haben sich Haardt zufolge selbst an den Verein gewandt, „weil sie etwas verändern wollen“.

Feste Treffen und Wohngemeinschaften

Rund 40 Personen betreuen Jane Haardt und ihre Kolleginnen ambulant, diese Menschen leben in ihren eigenen Wohnungen. Zusätzlich wohnen je drei Personen in zwei Wohngruppen, eine weitere Wohngruppe besteht aus vier Bewohnerinnen und Bewohnern. Finanziert wird die Betreuung über die Eingliederungshilfe, bei der die Klienten zuvor die Kostenübernahme für eine Assistenz beantragt haben.

Der Bedarf ist sehr groß, betont Haardt. Und durch die Isolation aufgrund der Corona-Pandemie habe sich der Hilfebedarf noch weiter gesteigert. Der Verein führt seit einiger Zeit Wartelisten für die Wohngruppen. Im Schnitt habe jede zweite erwachsene Person im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung, berichtet die Sozialpädagogin.

Wer die Brücke und ihre Angebote kennenlernen möchte, hat mehrere Möglichkeiten dazu. Grundsätzlich steht der Verein allen Menschen aus dem Landkreis offen. In diesem Jahr plant das Brücken-Team wieder mehrere gemeinsame Ausflüge und Kinobesuche. „Dadurch werden soziale Kontakte gefestigt und die Isolation vermindert“, sagt Jane Haardt.

Das Betreuerteam möchte zudem Ausflüge ins Schwimmbad Holtorf, zum Barfußpfad Egestorf oder ins Universum nach Bremen anbieten. Um dieses Angebot aufrecht zu erhalten, ist die Brücke auf Spenden angewiesen. „Unser Gehalt übernimmt ja der Landkreis“, fasst Jane Haardt zusammen. Die Ausflüge und Aktionen finanziere die Brücke indes über private Spenden. „Da freuen wir uns, wenn uns jemand unterstützt“, betont Haardt.

Wer in netter Gesellschaft einen Kaffee trinken möchte, kann Haardt zufolge auch spontan jeden Donnerstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr zum Café in die Bismarckstraße 25 kommen. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich. Auch das traditionelle Donnerstags-Frühstück von 10 bis 11.30 Uhr bietet Interessierten die Gelegenheit, den Verein kennenzulernen.

Kontakt Das nächste Donnerstags-Frühstück in den Räumen des Vereins an der Bismarckstraße 25 in Nienburg ist für den 1. Juni von 10 bis 11.30 Uhr geplant. Weitere Infos: www.bruecke-nienburg.de.