Derek Meister veröffentlicht neuen Thriller „Schmerzwinter“

Von: Beate Ney-Janßen

Er ist gar nicht so: Nur als Aaron Sander lehrt Derek Meister seinen Mitmenschen das Gruseln. © Beate Ney-Janßen

Derek Meister aus Münchehagen veröffentlicht unter seinem Pseudonym Aaron Sander seinen neuen Thriller. Er trägt den Namen „Schmerzwinter“.

Münchehagen – Er hat es wieder getan. Derek Meister, Autor feinster Unterhaltungsliteratur mit Lebensmittelpunkt in Münchehagen, hat einen neuen Thriller veröffentlicht. „Schmerzwinter“ heißt er – ein Titel, der den Nagel auf den Kopf trifft. Mit einem Plot mitten im verschneiten Hamburg, das seine blutigsten Seiten offenbart. Erschienen ist das Buch unter Meisters Pseudonym Aaron Sander – eines, das er immer dann hervorholt, wenn es in seinen Büchern richtig zur Sache geht.

Aaron Sander gibt es nur im Arbeitszimmer ‒ In der Realität

Als Meister aus seinem Arbeitszimmer stürmt, muss er erst einmal die Rollen tauschen. Eben noch hat er als Aaron Sander am zweiten Band um den Ermittler Jan Nygård getüftelt, den er in Hamburg mit Ermittlungen in anderer Leute und eigener Sache durch die Stadt poltern lässt. Mit scharfem Verstand, leicht reizbar und mit Fällen, die auch abgebrühteste Thriller-Fans das Grausen leeren.

In „Schmerzwinter“, so viel sei verraten, jagt Nygård einen Serienmörder, der sich an den Qualen der Frauen ergötzt, die er zu Marionetten macht. Mit allen Haken und Ösen, die diese Puppen auszeichnen. Worum es im zweiten Band gehen soll, will Meister noch nicht verraten. Die vielen Tage, die er als Aaron Sander vor der Tastatur verbringt, lassen allerdings Böses ahnen.

Das Buch Was Derek Meister mit „Schmerzwinter“ ersonnen hat, ist im Verlag Bastei Lübbe als Taschenbuch für 12 Euro erschienen und für 8,99 Euro als Kindle-Ausgabe erhältlich. Wer „Schmerzwinter“ nicht nur lesen, sondern auch hören möchte, kann Derek Meister für eine Lesung buchen. Mehr Infos sind auf seiner Homepage hinterlegt.

„Ich bin aber gar nicht so“, sagt er und setzt sich auf die Bank vor seinem Haus, um den Sonnenuntergang zu genießen. Das wüssten mittlerweile auch die Menschen in seinem Umfeld. Als er begonnen habe, Thriller zu schreiben, sei das manchmal schwierig gewesen. Grinsend erinnert er sich an den Tag im Kindergarten, als er freundlich anbot, neben seinen eigenen Jungs noch ein Mädchen aus der Nachbarschaft nach Hause zu bringen – an die scheelen Blicke, die er erntete, weil er doch der mit diesen furchtbaren Fantasien war.

Vorbei, solche Szenen. Und er trennt mittlerweile fein zwischen Sander und Meister. Als Derek Meister, sagt er, isst er sein Steak medium. Werde er zum Aaron Sander, dann dürfe das Blut gerne auf dem Teller schwimmen, wenn er das zarte Fleisch mit dem Messer zerteilt. Allerdings verzehre er Steak nie am Schreibtisch und hinter die Schwelle seines Arbeitszimmers lasse er diese Seite seiner Persönlichkeit auf keinen Fall.