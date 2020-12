Das war das Jahr 2020 im Landkreis Nienburg

Landkreis - von Leif Rullhusen. Das erste Corona-Jahr liegt in den letzten Zügen. Global wie regional hat die Pandemie das Leben maßgeblich beeinflusst. Die Blickpunkt-Blickpunkt lässt die zurückliegenden zwölf Monate noch einmal Revue passieren. Zunächst die Monate Januar bis April.

Weit zurückliegen mittlerweile die Erinnerungen an Zeiten, als man ohne Maske in den Supermarkt ging, bei Kohlfahrten auf überfüllten Tanzflächen Party machte oder Bundesligaspiele in ausverkauften Stadien verfolgte. Dabei war das noch bis Anfang März vollkommen selbstverständlich – absolut gewohnter Alltag.

Januar

Heißer Jahresstart: Gleich mehrere Brände halten die Feuerwehren Anfang Januar in Atem. In Steyerberg kann sich eine Frau nur mit einem Sprung im letzten Moment aus einem brennenden Bauwagen retten und in Stolzenau brennt gleich in der Neujahrsnacht ein Gebäudeanbau vollständig ab. In Weberkuhle wird wenige Tage später eine Werkstatt durch einen Großbrand zerstört und in Groß Varlingen ist ein Einfamilienhaus nach einem Feuer nicht mehr bewohnbar. Mitte des Monats ein weiteres Großfeuer: Diesmal brennt eine ehemalige Gaststätte in Leese komplett ab.

+ Zahlreiche Brände halten die Feuerwehren gleich zu Jahresbeginn in Atem. © Uwe Witte

Aus und vorbei: Der Bürgerbus in Rodewald stellt seinen Dienst ein. Die für einen sinnvollen Betrieb erforderlichen Nutzerzahlen wurden nicht erreicht.

Versuchter Totschlag statt versuchter Mord: Die vier jungen Männer, die im Mai einen Mann in Hoya brutal zusammengeschlagen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt hatten, erhalten Jugendstrafen zwischen drei und fünfeinhalb Jahren.

Februar

Nun erreicht der Protest der Landwirte auch Nienburg. Eine von der Regierungskoalition verabschiedete Milliardenhilfe verärgert die Bauern. Mit rund 40 Treckern steuern sie die Innenstadt an, um den Bundestagsabgeordneten Maik Beermann und Marja-Liisa Völlers ein Positionspapier gegen die „Bauernmilliarde“ zu übergeben.

+ In Nienburg demonstrieren Landwirte gegen die „Bauernmilliarde“. © Rullhusen, Leif

Viel wurde über ihren Verbleib oder Abbau gestritten: Nun verschwinden die letzten sieben Werbevirtinen aus Nienburgs Innenstadt. Bauhofmitarbeiter machten kurzen Prozess mit den Relikten aus den achtziger Jahren.

Weil Leese neue Trinkwasserleitungen und ein neues Kanalsystem bekommt, wird es für den Verkehr in den kommenden Monaten eng. Für die Bauarbeiten wird die B215/441 teilweise voll gesperrt.

Orkan Sabine und Sturmtief Victoria hinterlassen ihre Spuren im Landkreis. Vor allem umgestürzte Bäume halten die Feuerwehren auf Trab.

Die ersten Filme waren bereits im Dezember in den sieben Kinosälen zu sehen. Nun eröffnet Nienburgs Kinocenter „Filmpalast am Hafen“ auch ganz offiziell. Damit hat die Kreisstadt nun ein Kinoerlebnis auf Großstadtniveau zu bieten.

Der Tod des Angeklagten setzt wohl einen endgültigen Schlussstrich unter den Cold Case „Anglermord“. Der mutmaßliche Mörder von Wilhelm Rettberg war im Oktober freigesprochen worden, die Staatsanwalt legte daraufhin Revision ein, die sie nun zurückzog. Der mutmaßliche Täter starb im Gefängnis, wo er wegen eines anderen Verbrechens bereits eine lebenslange Haft absaß.

März

Mit der Rückkehr von einer Skifreizeit aus Italien erreicht das Corona-Virus Anfang des Monats den Landkreis – zunächst nur in Form einer verhängten Quarantäne für die Zwölftklässler aus Hoya.

Noch bevor die ersten positiven COVID-19 Fälle in Nienburg auftreten, beginnen die Absagen von Großveranstaltungen. Als erstes streicht Rehburg seine Wirtschaftsschau.

Ausgerechnet am Freitag, dem 13. stoppt Corona das öffentliche Leben – auch im Landkreis Nienburg. Nahezu sämtliche Veranstaltungen werden nun abgesagt. Bereits zwei Tage zuvor wurden die ersten beiden Menschen im Landkreis positiv getestet.

Nachdem Geschäfte und Freizeiteinrichtungen bereits schließen mussten, folgt zum Frühlingsbeginn die komplette Gastronomie. Nienburg befindet sich jetzt im Shutdown.

+ Nichts geht mehr: Sämtliche Geschäfte schließen. © Müller, Johanna

In einem Wald bei Marklohe verwechselt ein Jäger einen Kollegen in der Dämmerung mit einer Nutria und erschießt den Mann. Im September erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

April

Die seit rund 14 Monaten andauernde Jagd auf den Rodewalder Wolf wird abgeblasen. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung zur Tötung des Rüden wird vom niedersächsischen Umweltministerium nicht mehr verlängert.

Nienburg bereitet sich mit der Einrichtung eines Behelfskrankenhauses auf den Corona-Notfall vor. 102 Patienten bietet das provisorische Hospital in der BBS-Sporthalle im Katastrophenfall Platz. Zum Einsatz kommt es zum Glück nicht. Inzwischen hat der Landkreis den ersten Corona-Toten zu verzeichnen.

+ In der BBS-Sporthalle entsteht ein Behelfskrankenhaus. © DRK

Binnenschiffer entdecken in der Weser bei Balge eine Frauenleiche. Später stellt sich heraus, dass die junge Frau brutal ermordet wurde. Die Täter warfen die noch lebende 19-Jährige gefesselt und mit einer Betonplatte beschwert in den Fluss, in dem sie qualvoll ertrank.