Corona-Virus: Land sagt Großveranstaltungen im Landkreis Nienburg ab 

Landkreis Nienburg - von Leif Rullhusen und Johanna Müller. Mit der Wirtschaftsschau in Rehburg Loccum wurde die erste Veranstaltung im Landkreis Nienburg wegen des Corona-Virus abgesagt. Nur einen Tag später zieht das Land Niedersachsen weitere Konsequenzen.

Seit Anfang der Woche hagelt es Absagen: Aufgrund des Corona-Virus werden in der ganzen Bundesrepublik einzelne Veranstaltungen wie Konzerte, Märkte oder Gewerbeschauen abgesagt. Im Landkreis Nienburg ist mit der Absage der Gewerbeschau in Rehburg am Dienstag eine erste Konsequenz gezogen worden.

Am Mittwoch legt die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) nun nach: „Ich habe entschieden, einen Erlass an die Gesundheitsbehörden herauszugeben, der die grundsätzliche Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorsieht. Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen in Niedersachsen gehen vor“, erklärt sie am Nachmittag bei einer Pressekonferenz in Hannover.

Landkreis Nienburg: Veranstaltungen durch land Niedersachsen abgesagt

Wie lange der Erlass Bestand hat, hat die Ministerin nicht bekanntgegeben. Bis auf weiteres werden damit voraussichtlich alle Großveranstaltungen im Land Niedersachsen und damit auch im Landkreis Nienburg abgesagt. In den kommenden Wochen sind das neben der gestrichenen Wirtschaftsschau in Rehburg etwa die Gewerbeschau "Kieken un Köpen" in Großenvörde sowie der Frühjahrsmarkt der Stadt Nienburg Anfang April.

Der Erlass ergehe etwa, um die jeweiligen Behörden von einem Großteil der Prüfungslast im Einzelfall zu entlasten, erklärt Ministerin Reimann: „Ich weiß, dass alle diese Aufgabe mit großer Verantwortung wahrnehmen. Mit dem heutigen Beschluss geben wir den Menschen in Niedersachsen, aber auch den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern vor Ort mehr Sicherheit.“ Erst am Montag hatte die Gesundheitsministerin den Ämtern per Erlass klare Kriterien für die Absage von Veranstaltungen an die Hand gegeben. Die örtlichen Gesundheitsbehörden sollten individuell prüfen, ob eine Absage demnach nötig sei.

Diese Richtlinien seien nach wie vor gültig, betont Reimann: „Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern prinzipiell harmlos seien. Alle Veranstaltungen in Niedersachsen stehen auf dem Prüfstand. Die Gesundheitsbehörden bleiben dafür verantwortlich, vor Ort auch kleinere Veranstaltungen konkret zu prüfen, gegebenenfalls abzusagen oder für ihre Durchführung Auflagen zu formulieren.“

Landkreis Nienburg: Reisende vom öffentlichen Leben ausgeschlossen

Zudem habe das Gesundheitsministerium In Hannover bereits am Dienstag für Reiserückkehrer aus erklärten Risikogebieten Betretungsverbote für gewisse Einrichtungen verfügt. Reimann dazu: „Es geht dabei beispielsweise um Kitas, Schulen, aber auch Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Hochschulen. Wir tun alles dafür, dass sich das Virus durch den Eintrag aus Risikogebieten in Niedersachsen nicht noch weiter verbreitet.“ Der Landkreis Nienburg hat diese Handlung in einer Allgemeinverfügung übernommen.

Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit dem Corona-Virus warnt die niedersächsische Gesundheitsministerin: „Wir haben den Höhepunkt noch nicht erreicht. Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, ihren Teil dazu beizutragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet. Achten Sie auf eine strenge Handhygiene und meiden Sie große Menschenmengen, insbesondere wenn Sie den Verdacht haben, erkrankt zu sein. Die Gesundheit aller geht vor.“

Ursprüngliche Meldung vom 10. März: Corona-Virus: Rehburg-Loccum sagt Wirtschaftsschau ab

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat die Landkreise und kreisweiten Städte angewiesen, aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus alle Veranstaltungen auf ihrem Gebiet zu prüfen.

+ Immer gut besucht: In diesem Jahr müssen die Menschen allerdings auf die Wirtschaftsschau in Rehburg-Loccum verzichten. © Beate Ney-Janßen

Landkreis Nienburg und Veranstalter treffen Entscheidungen

Das macht der Landkreis Nienburg derzeit. Aber auch die Veranstalter treffen Entscheidungen: Gestern sagte Rehburg-Loccums Bürgermeister Martin Franke in Absprache mit dem Landkreis die Wirtschaftsschau in Rehburg-Loccum ab. Sie hätte vom 20. bis 22. März stattfinden sollen. Das berichtet Landkreissprecher Cord Steinbrecher auf Blickpunkt-Nachfrage.

Zwei Wochen später: "Kieken un Köpen" sowie Nienburger Frühjahrsmarkt

Zwei Wochen nach der Wirtschaftsschau stehen mit dem Frühjahrsmarkt in Nienburg und der Gewerbeschau „Kieken un Köpen“ in Großenvörde die nächsten großen Events am ersten April-Wochenende im Landkreis Nienburg an. „Mit diesen beiden Veranstaltungen werden wir uns zeitnah beschäftigen“, erklärt Steinbrecher. Bis dahin könne sich die Gesamtsituation bereits wieder geändert haben.

+ Am Dienstag sagte Bürgermeister Martin Franke die Gewerbeschau für dieses Jahr ab. © Beate Ney-Janßen

„Es wird keine pauschalen Absagen geben“, betont der Landkreissprecher. Der Landkreis werde sich sehr differenziert mit dem Thema beschäftigen und jede Veranstaltung einzeln prüfen. Grundsätzlich werde der Landkreis immer das mildeste Mittel einsetzen. So sei zum Beispiel denkbar, dass innerhalb einer Veranstaltung einzelne Events, wie ein Party-Abend, abgesagt werden.

Gesundheitsministerin Reimann ist gegen pauschale Absagen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Wochenende gefordert, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Niedersachsens Gesundheitsministerin Reimann ist gegen pauschale Absagen, allerdings sagte sie: „Angesichts der dynamischen Entwicklung in Italien, Frankreich und steigenden Fallzahlen in Deutschland werden wir die Landkreise und kreisfreien Städte anweisen, alle Veranstaltungen auf ihrem Gebiet auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu hinterfragen, ob sie angesichts der derzeitigen Lage stattfinden können.“

Großenvörde nur wenige Kilomter von Landesgrenze entfernt

Wenn bei Großveranstaltungen eine hohe Wahrscheinlichkeit bestehe, dass Menschen aus Risikogebieten oder Regionen mit vielen Erkrankten anreisten, sollten diese im Zweifel abgesagt werden, sagte Reimann. In Nienburg wäre davon vor allem der Südkreis aufgrund seiner Nähe zu Nordrhein-Westfalen betroffen. Großenvörde liegt nicht einmal fünf Kilometer von der Landesgrenze entfernt.

Quelle: BlickPunkt Nienburg