Corona-Virus: Rückreisende vom öffentlichen Leben ausgeschlossen

In Nienburg gelten besondere Auflagen für Rückkehrer aus Risikogebieten.

Landkreis Nienburg. Rückkehrern aus Corona-Risikogebieten ist das Betreten von Gemeinschaftseinrichtungen, wie Schulen und Kliniken, im Landkreis Nienburg verboten.

Der Landkreis Nienburg hat auf Weisung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ein Betretungs- und Besuchsverbot für Gemeinschaftseinrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Kitas und Kliniken für all diejenigen Personen ausgesprochen, die in den letzten 14 Tagen aus einem Risikogebiet oder besonders betroffenen Gebieten zurückgekehrt sind. Das berichtet Landkreissprecher Cord Steinbrecher in einer aktuellen Presseerklärung.

Details sind unter www.lk-nienburg.de/buergerservice/bekanntmachungen zu finden. Auf der Internetseite www.lk-nienburg.de/corona stellt der Landkreis Nienburg zudem Informationsmaterial für Bürgerinnen und Bürger bereit.

Quelle: BlickPunkt Nienburg