Corona-Lage im Landkreis Nienburg: Inzidenzwert weiter über 100

Landkreis - Auch im Landkreis Nienburg steigt die Zahl der infizierten Menschen wieder. Helios veröffentlicht täglich aktuelle Zahlen zur Intensiv-Auslastung seiner Kliniken.

Update, 17. Dezember: Es gibt derzeit 187 aktive COVID-19-Fälle im Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 101,3. Insgesamt sind bisher 979 Menschen im Landkreis an Corona erkrankt, 12 sind verstorben, genesen sind 780. In Quarantäne befinden sich 794 Personen.

Update, 16. Dezember: Zwei weitere Menschen sind im Landkreis Nienburg infolge einer Corona-Infektion gestorben. Damit sind insgesamt zwölf Menschen an COVID-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 100,5 an. Die aktiven Corona-Fälle nehmen auf 174 zu. In den Helios Kliniken Mittelweser liegen sieben Patienten mit COVID-19 auf der Normalstation, keine auf der Intensivstation.

Update, 14. Dezember 17.30 Uhr: Eine weitere Person im Landkreis Nienburg ist infolge einer COVID-19-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Todeszahl auf zehn. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg steigt leicht auf 83,2. Die aktiven Corona-Fälle nehmen um 13 auf 149 ab. In den Helios Kliniken Mittelweser liegen sechs Patienten mit COVID-19 auf der Normalstation, keine auf der Intensivstation.

Update, 14. Dezember 11 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg steigt wieder: Aktuell liegt sie bei 82,4. Es gibt 162 aktive Fälle im Landkreis. In Quarantäne befinden sich 856 Personen, genesen sind 745. In den Helios Kliniken Mittelweser liegen sechs Patienten mit COVID-19 auf der Normalstation.

Update, 11. Dezember: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg steigt wieder auf 70 pro 100.000 Einwohner. Es gibt 16 Neuinfektionen. Damit verzeichnet der Landkreis nun 145 aktive COVID-19 Fälle. In Quarantäne befinden sich 803 Personen.

Update, 10. Dezember: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg bleibt weiterhin unter 70 (69,2). Jedoch sind seit gestern 24 Neuinfektionen dazugekommen. Zurzeit gibt es 141 aktive COVID-19-Fälle. Insgesamt verzeichnet der Landkreis 856 Fälle. 706 Personen sind wieder genesen, neun verstorben. In Quarantäne befinden sich aktuell 833 Personen.

Update, 9. Dezember: Der Landkreis Nienburg verzeichnet wieder mehr Neuinfektionen. 13 sind seit gestern hinzugekommen. Auch die 7-Tage Inzidenz steigt damit wieder an (70 je 100.000 Einwohner). Insgesamt hat der Landkreis Nienburg 832 COVID-19-Fälle zu verzeichnen. Genesen sind 688 Personen, das entspricht einen Genesungsrate von 82,7 Prozent. In den Helios Kliniken Mittelweser liegen derzeit 7 Patienten mit Corona, sechs auf der Normalstation, einer auf der Intensivstation.

Update, 8. Dezember: Drei Neuinfektionen meldet der Landkreis Nienburg. Infiziert sind derzeit 141 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 68,4. In Quarantäne befinden sich 769 Personen.

Update, 7. Dezember: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 70,8 im Landkreis Nienburg. Aktuell gibt es 162 aktive Corona-Fälle, davon 86 in den letzten sieben Tagen. 785 Personen befinden sich in Quarantäne.

Update, 4. Dezember: Der Landkreis Nienburg hat zwei weitere Todesfälle zu verzeichnen. Damit gibt es jetzt neun Verstorbene. Im Landkreis gibt es 180 aktive Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 77,4. In Quarantäne befinden sich 896 Personen.

Update, 3. Dezember: Stagnation: Während die 7-Tage-Inzidenz weiter leicht auf jetzt 82,4 sinkt,steigt die Zahl der aktuell mit COVID-19 infizierten Menschen um 6 auf 176 an. Innerhalb eines Tages infizierten sich 25 Menschen neu. 848 Personen befinden sich gegenwärtig in Quarantäne. In den Helios-Kliniken-Mittelweser befinden sich acht mit COVID-19 infizierte Patienten - sieben auf der Normalstation und eine auf der Intensivstation.

Update, 2. Dezember: Der erfreuliche Trend hält weiter an: Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 84,8 gesunken. Die Anzahl der aktuell mit COVID-19 infizierten Menschen nahm um 4 auf 170 ab. 912 Personen befinden sich gegenwärtig in Quarantäne. In den Helios-Kliniken-Mittelweser befinden sich elf Personen mit COVID-19, zehn auf der Normalstation, eine auf der Intensivstation.

Update, 1. Dezember: In Nienburg zeichnet sich seit einigen Tagen ein positiver Trend ab. Die 7-Tage-Inzidenz ist erneut gesunken und liegt nun bei 97,2. Insgesamt verzeichnet der Landkreis 736 COVID-19-Fälle, aktiv sind 174. Das sind 18 weniger, als einen Tag zuvor. In Quarantäne befinden sich 974 Personen.

Update, 30. November: Insgesamt verzeichnet der Landkreis Nienburg 730 COVID-19-Fälle, aktiv sind derzeit 192 Fälle. Genesen sind 531 Personen, verstorben sieben Personen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 102,2 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich aktuell 1010 Personen. In den Helios Kliniken Mittelweser befinden sich zehn Personen mit COVID-19, sieben auf der Normalstation und drei auf der Intensivstation.

Update, 27. November: 210 aktive Corona-Fälle meldet der Landkreis Nienburg. 21 Neuinfektionen sind hinzugekommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 107,9. In Quarantäne befinden sich 1072 Personen.

Update, 26. November: Ein erneuter Anstieg an Corona-Fällen im Landkreis Nienburg: Der Landkreis meldet 28 Neuinfektionen. Damit gibt es jetzt 199 aktive COVID-19 Fälle und 672 insgesamt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 109,6 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich 983 Personen.

Update, 25. November: 26 Neuinfektionen hat der Landkreis Nienburg zu verzeichnen. Damit gibt es nun insgesamt 644 COVID-19 Fälle. Aktiv sind davon 185. In Quarantäne befinden sich 1044 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 100,5. In den Helios Kliniken Mittelweser befinden sich acht Patienten mit COVID-19 auf der Normalstation und vier auf der Intensivstation.

Update, 24. November: Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Nienburg ist erneut gestiegen. Sie liegt aktuell bei 107,1. Zwölf Menschen haben sich neu infiziert, damit gibt es derzeit 167 aktive COVID-19 Fälle im Landkreis. 997 Personen befinden sich in Quarantäne.

Da das Land Niedersachsen einen Inzidenzwert von 103,0 für Nienburg ausgewiesen hat, wechseln zwei Schulen, nämlich das Gymnasium Stolzenau und die Grundschule am Bach in Nienburg, ab heute für die Dauer von 14 Tagen in das sogenannte „Szenario B“. Diese Regelung, die geteilte Klassen mit maximal 16 Schülern sowie einen Wechsel von Präsenzunterricht und „Homeschooling“ vorsieht, tritt ab einer Inzidenz von 100 in Kraft und nur an Schulen, die von einer Infektionsschutzmaßnahme, also einer Quarantänemaßnahme, betroffen sind.



Update, 23. November 10 Uhr: Erstmalig überschreitet die 7-Tage-Inzidenz die 100er Marke im Landkreis Nienburg. Dieser liegt aktuell bei 105,5 je 100.000 Einwohner. 168 aktive COVID-19 Fälle, 606 Fälle insgesamt und sieben Todesfälle hat der Landkreis zu verzeichnen. Genesen sind bisher 431 Personen, damit liegt die Genesungsrate aktuell bei 71, 1 Prozent. In Quarantäne befinden sich 998 Personen.

Update, 20. November, 10:47 Uhr: Der 7-Tage-Inzidenzwert überschreitet nun im Landkreis Nienburg die 90-er Marke. Aktuell liegt dieser bei 92,3. Seit gestern sind 23 Neuinfektionen dazugekommen. Damit gibt es nun 172 aktive COVID-19 Fälle im Landkreis. Auch ein neuer Todesfall kommt hinzu. Sechs Personen sind an oder mit dem Coronavirus im Landkreis verstorben. In Quarantäne befinden sich aktuell 957 Personen.

Update,19. November, 10:20 Uhr: Erneuter Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis Nienburg: 17 sind seit gestern dazugekommen. Insgesamt gibt es im Landkreis nun 160 aktive Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt 86,5. Aktuell in Quarantäne befinden sich 900 Personen. Auf Normalstation liegen derzeit in den Nienburger Helios-Kliniken 11 Patienten mit COVID-19, auf der Intensivstation zwei.

Update, 18. November, 10.15 Uhr: Während bundesweit die Zahlen langsam sinken, sind die Corona-Infektionen im Landkreis stark gestiegen. Seit gestern sind 34 neue Fälle hinzugekommen. Insgesamt gibt es aktuell 154 aktive COVID-19 Fälle im Landkreis, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,2. In Quarantäne befinden sich 833 Personen.

Update, 17. November, 9:50 Uhr: Einen fünften Coronatoten hat der Landkreis Nienburg zu verzeichnen. Auch zehn Neuinfektionen sind seit gestern hinzugekommen. Damit gibt es aktuell 128 aktive COVID-19 Fälle im Landkreis, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 74,1. In Quarantäne befinden sich 777 Personen.

Update, 16. November, 10 Uhr: Am Sonntag verzeichnete der Landkreis Nienburg zwar keinen neuen Corona-Fall, hinzu kamen aber etliche Personen, die sich nun in Quarantäne befinden (aktuell 787). Im Landkreis gibt es derzeit 133 aktive Fälle, die 7-Tage Inzidenz beträgt 68,4 je 100.000 Einwohner.

Update, 13. November, 10:30 Uhr: Wieder mehr Neuinfektionen im Landkreis Nienburg: 134 aktive COVID-19-Fälle hat der Landkreis zu verzeichnen, das sind 16 mehr als gestern. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 75. In Quarantäne befinden sich aktuell 669 Personen.

Update, 12. November, 10:14 Uhr: Einen erneuten Anstieg der Corona-Fälle hat der Landkreis Nienburg zu verzeichnen. 19 sind seit gestern hinzugekommen, damit gibt es nun 125 aktive Fälle. Die 7-Tage Inzidenz steigt auf 74,1 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich 651 Personen.

Update, 11. November, 10.45 Uhr: Erstmals klettert der 7-Tage-Inzidenzwert auf 71,7. 17 neue Corona-Fälle sind seit gestern hinzugekommen. 117 aktive Fälle hat der Landkreis Nienburg aktuell zu verzeichnen. Aktuell in Quarantäne befinden sich 607 Personen.

Update, 10. November, 9 Uhr: Drei neue Corona-Fälle gibt es im Landkreis Nienburg. Als genesen gelten 21 Menschen, daher verzeichnet der Landkreis aktuell 116 Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 63,4 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich noch 679 Personen.

Update, 9. November, 10 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis Nienburg auf 64,3. Insgesamt hat der Landkreis bisher 395 COVID-19 Fälle zu verzeichnen, davon aktiv sind derzeit 134. In Quarantäne befinden sich derzeit 790 Personen.

Update, 6. November, 9.46 Uhr: Weiterhin 120 aktive Corona-Fälle gibt es im Landkreis Nienburg. Seit gestern sind 15 neue Fälle hinzugekommen, ebenso sind 15 Menschen wieder genesen. Der 7-Tage-Inzidenzwert steigt auf 51,9. In Quarantäne befinden sich zurzeit 745 Personen.

Update, 5. November, 10.30 Uhr: Der Landkreis Nienburg überschreitet kritischen Inzidenz-Wert. Er liegt jetzt bei 51,1. 120 aktive COVID-19 Fälle gibt es derzeit, 15 sind seit gestern hinzugekommen. In Quarantäne befinden sich 635 Personen.

Update, 4. November, 10.30 Uhr: 105 aktive Corona-Fälle hat der Landkreis Nienburg zu verzeichnen, sieben sind seit gestern hinzugekommen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner bei 44,5. In Quarantäne befinden sich 635 Personen.

Update, 3. November, 12.45 Uhr: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 43,7 je 100.000 Einwohner liegt der Landkreis Nienburg weiter unter der kritischen Marke von 50. Um den Landkreis herum liegen die Zahlen ausnahmslos darüber: In Diepholz bei 122,1, in Verden bei 178,7, im Heidekreis bei 69,0, in der Region Hannover bei 98,4, in Schaumburg bei 106,5 und in Minden-Lübbecke bei 146,6. Derzeit gibt es 104 aktive COVID-19 Fälle, in Quarantäne befinden sich aktuell 619 Personen.

+ Die Inzidenzwerte in den Nachbarkreisen sind deutlich höher, als im Landkreis Nienburg. © Niedersächsisches Landesgesundheitsamt

Update, 2. November, 9:50 Uhr: Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 42 je 100.000 Einwohner liegt der Landkreis Nienburg nun wieder unter der kritischen Marke von 50. Derzeit gibt es 104 aktive COVID-19 Fälle, in Quarantäne befinden sich aktuell 630 Personen.

Helios Kliniken veröffentlichen Zahlen zur Intensiv-Auslastung

Tagesaktuell und transparent veröffentlichen die Helios Kliniken von nun an über die Lage in den 86 deutschen Helios Kliniken. Unter www.helios-gesundheit.de/qualitaet/auslastung/ können Interessierte im Netz täglich Informationen aller Kliniken zur konkreten Belegung mit Covid-Patienten einsehen.

Update, 30. Oktober, 15.15 Uhr: Der Landkreis Nienburg hat die kritische Marke von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner, überschritten. Aktuell liegt die vom Landesgesundheitsamt ermittelte Inzidenz der laborbestätigten Neufälle im Landkreis Nienburg bei 52,7. Damit ist der Landkreis nun ein Risikogebiet.

Update, 30 Oktober: Erstmals dreistellig: 106 aktive Corona-Fälle gibt es derzeit im Landkreis Nienburg. 14 Fälle sind innerhalb eines Tages neu hinzugekommen. Damit kratzt der Inzidenz-Wert mit 49,4 an der kritischen Grenze zum Risikogebiet.

Update: 29. Oktober, 9:45 Uhr: 95 aktive Corona-Fälle hat der Landkreis Nienburg zu verzeichnen. Acht neue Fälle sind dazu gekommen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 47,8.

Update, 28.Oktober, 10 Uhr: 6 neue Corona-Fälle gibt es im Landkreis Nienburg, 11 Personen sind wieder genesen. Insgesamt gibt es nun 90 aktive COVID-19 Fälle. In Quarantäne befinden sich 534 Personen.

Update, 27. Oktober, 9:40 Uhr: Die 7-Tage-Inzidenz hat nun im Landkreis Nienburg den kritischen Wert von 50 überschritten. Der aktuelle Wert liegt bei 50,3. Es gibt derzeit 95 aktive COVID-19-Fälle im Landkreis. Insgesamt verzeichnet der Landkreis nun 268 Corona-Fälle. In Quarantäne befinden sich 559 Personen.

Update, 26. Oktober, 10 Uhr: Mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 49,4 steht der Landkreis Nienburg nun knapp vor dem nächsten kritischen Wert. 97 aktive Corona-Fälle gibt es derzeit im Landkreis. In Quarantäne befinden sich 540 Personen.

Update, 23. Oktober, 20.04 Uhr: Im Landkreis Nienburg gibt es nun 90 aktive Corona-Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner steigt auf 47.

Update, 23.Oktober, 9.38 Uhr: 236 COVID-19 Fälle hat der Landkreis Nienburg bisher zu verzeichnen, 88 davon sind derzeit aktiv. Somit klettert der Inzidenzwert auf 43,7. 144 Personen sind wieder genesen, das entspricht einer Genesungsrate von 61 Prozent. In Quarantäne befinden sich 492 Personen.

Update, 21. Oktober, 17.45 Uhr: Dem Gesundheitsamt in Nienburg wurde heute sechs Neuinfektionen mit COVID-19 gemeldet. 13 Menschen sind genesen. Damit sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf 81. Der Inzidenz-Wert fällt auf 35,4. In Quarantäne befinden sich 596 Personen.

Update, 21. Oktober: Es gibt mit 88 Fällen wieder mehr aktive COVID-19 Fälle im Landkreis Nienburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert klettert auf 41,2. In Quarantäne befinden sich 645 Personen.

Bei vielen Menschen im Landkreis Nienburg ist beim Blick auf das täglich aktualisierte Dashboard der Kreisverwaltung unter www.lk-nienburg.de/corona insbesondere die so genannte Inzidenz-Zahl in den Fokus des Interesses gerückt. Der Landkreis Nienburg hat diesen Umstand zum Anlass genommen, das Zustandekommen des Wertes zu erläutern.

Der Begriff Inzidenz beschreibt die Häufigkeit von Ereignissen – insbesondere neu auftretender Krankheitsfälle innerhalb einer Zeitspanne. In Bezug auf die Coronazahlen werden alle aktiv gemeldeten Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage zusammengezählt und auf eine Personenanzahl von 100.000 umgerechnet.

Differenzen entstehen durch Meldeverzug/ Zahlen täglich ab ca. 18 Uhr aktuell

Immer wieder kommt es vor, dass die Zahlen des Dashboardes des Robert-Koch-Institutes (RKI) nicht mit denen des Landkreises übereinstimmen. Der Grund dafür ist ein Meldeverzug. Das Gesundheitsamt in Nienburg meldet die Zahlen des Landkreises an das Land Niedersachsen. Von dort werden die Zahlen weiter gemeldet an das Robert-Koch-Institut. Da am Wochenende üblicherweise vom Land keine Zahlen an das RKI gemeldet werden, erscheinen die Zahlen des Landkreises Nienburg beim RKI erst später in der Tabelle. Die Zahlen des landkreiseigenen Dashboards werden jeden Abend ab ca. 18.00 Uhr aktualisiert und sind daher stets tagesaktuell.

Update, 19. Oktober, 17.30 Uhr: Die neuen Zahlen sind da. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Nienburg ist ganz leicht auf 80 gesunken. Die 7-Tage-Inzidenz liegt ebenfalls etwas niedriger bei 38,7 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich 603 Personen.

Update, 19. Oktober: Erneut steigen die Corona-Fälle im Landkreis Nienburg: Infiziert sind derzeit 81 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 40,4 je 100.000 Einwohner. In Quarantäne befinden sich 609 Personen.

Update, 14. Oktober: Mit nun 54 aktiven Corona-Fällen und einer 7-Tage-Inzidenz von 36,2 überschreitet der Landkreis Nienburg den ersten kritischen 7-Tage-Inzidenzwert von 35.

Nachdem der Landkreis die Überschreitung per Allgemeinverfügung bekanntgegeben hat, greift automatisch § 6 der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 7. Oktober, der private Zusammenkünfte und Feiern regelt. Vor diesem Hintergrund regelt die Landesverordnung, dass private Zusammenkünfte sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien bis auf Weiteres nicht mehr als 25 Personen umfassen dürfen. Ausnahmen bilden lediglich Zusammenkünfte von engen Familienangehörigen oder maximal zwei Hausständen.

Private Feiern an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten und in zur Verfügung gestellten Räumen (Gastronomie) sind auf maximal 50 Personen beschränkt. Steigt die 7-Tages-Inzidenz auf über 50, drohen weitere Verschärfungen.

Eheschließung nur noch mit zehn Teilnehmenden

Die Stadt Nienburg gibt bekannt, dass Eheschließungen aufgrund der aktuellen Entwicklungen unter Wahrung der Abstandsregelungen bis auf weiteres nur noch mit zehn Teilnehmenden stattfinden.

Update , 13. Oktober: Derzeit gibt es im Landkreis Nienburg 41 aktive COVID-19 Fälle. Die 7-Tage Inzidenz steigt somit auf 29,7.

Meldung vom 12. Oktober: Die Anzahl der akut mit dem Virus Infizierten stieg damit bis Sonntagabend auf 38, was ebenfalls einen neuen Höchststand bedeutet. Die Vielzahl von Neuinfektionen führt auch dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Höchstwert von 27,2 gestiegen ist.

Der Landkreis berichtet in einer Pressemitteilung, dass sich die aktuellen Fälle nicht auf einen besonderen Brennpunkt lokalisieren, sondern kreisweit aufgetreten seien. Die Neuinfektionen lassen sich nur zum Teil anderen sogenannten Indexfällen zuordnen. Zum Teil sei aber auch unklar, wo und wie sich die Betroffenen mit dem Virus infiziert haben.

Nienburg: Krankenhaus untersagt Patientenbesuche

Auch das Nienburger Krankenhaus reagiert auf den Anstieg: Ab Dienstag untersagen die Helios Kliniken Mittelweser Patientenbesuche. Nur in Einzelfällen gibt es Ausnahmen. „Es ist unsere Pflicht, unsere Patienten und Mitarbeiter zu schützen. Daher haben wir keine andere Wahl, als frühzeitig zu reagieren“, erklärt Klinikgeschäftsführer Thomas Clausing. Eine Ausnahme sind werdende Väter, Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren sowie gesetzliche Betreuer.

Landrat Detlev Kohlmeier: „Das gelingt uns nur gemeinsam“

„Ich kann die Menschen gut verstehen, wenn sie in den Sommermonaten im Umgang mit Anderen ein Stückweit zur Normalität zurückgekehrt sind“, zeigt Landrat Detlev Kohlmeier Verständnis. „Jetzt kommt es aber besonders darauf an, wieder konsequent auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Dazu gehört vor allem, dass wir einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn Abstände nicht eingehalten werden können oder wenn es nach der Verordnung des Landes vorgeschrieben ist. Wenn wir einen weiteren Anstieg verhindern und unser Umfeld schützen wollen, dann gelingt uns das nur gemeinsam.“

Die Kreisverwaltung weist zudem darauf hin, dass auch das intensive und regelmäßige Lüften von Räumen sehr wichtig ist.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich unverzüglich in Quarantäne begeben

Wichtig bleibt auch, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten unverzüglich in Quarantäne begeben und beim Gesundheitsamt melden müssen. Auf der Internetseite des Landkreises steht dafür ein Online-Meldeformular unter www.lk-nienburg.de/einreisemeldung zur Verfügung.

Zum Hintergrund

Die Sieben-Tage-Inzidenz dient als Kennziffer und soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen. Sie sagt aus, wie viele Menschen in der untersuchten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner der Region.

Steigt der Wert auf über 50, drohen regional möglicherweise drastische Einschränkungen des Alltagslebens .Weitere Informationen zur aktuellen Corona-Situation sind unter www.lk-nienburg.de/corona erhältlich.

Polizei kündigt „Corona-Kontrollen“ an

Die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg gab bekannt, dass sie in dieser Woche gemeinsam mit dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Regeln durchführen. Wann und wo genau kontrolliert wird, teilt die Polizei nicht mit. „Die Behörden werden es dabei nicht nur bei freundlichen Ermahnungen bewenden lassen sondern in geeigneten Fällen auch Ordnungswidrigkeiten verfolgen“, mahnt Polizei-Pressesprecher Axel Bergmann.