Die Fantastische Welt von Mythodea - ein Rollenspiel ohnegleichen

Bolsehle - Jetzt haben sie es schriftlich: Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) hat dem Brokeloher Rittergut, der Samtgemeinde Mittelweser und dem Team von „Live Adventure“ bestätigt, dass das „Conquest of Mythodea“ das weltweit größte Rollenspiel seiner Art ist.

Bereits zum 17. Mal ist die fantasievolle Welt Mythodeas für fünf Tage auf dem Rittergut Wirklichkeit geworden.

Eva Brinkmann, Chef-Organisatorin des Ausrichters „Live Adventure“, fasst einige Daten und Fakten zusammen. 20 Nationen sind nach Brokeloh gereist – tatsächlich scheint mehr Englisch als Deutsch gesprochen zu werden auf dem Gelände. Das Alter der Spieler reicht von drei Wochen bis zu 85 Jahren. 500 freiwillige Helfer sind dabei und die Anzahl der Dixie-Klos summiert sich auf 110. Das macht einige der Dimensionen des Rollenspiels deutlich. Die Anzahl der Spieler in 2018 wird auf 8432 festgesetzt – in diesem Jahr dürften es noch einige mehr sein.

Mythodea: Welt wird erneut gerettet

Und auf weitere Tage in Mythodea in den folgenden Jahren freuen sich alle Beteiligten. Bevor die nächsten Planungen beginnen, toben die Kämpfe aber noch auf vier Schlachtfeldern, wird in der Stadt gefeiert, gefeilscht, gesungen und getanzt, werden Aufgaben zur Rettung der Welt gestellt, treffen Gute und Böse aufeinander und wird in zahlreichen Lagern so authentisch wie nur möglich gelebt. Ein Pöks auf einer der Straßen des Marktes rennt um den Melkkarren herum, der ihm zu anderen Zeiten als Transportmittel dient, und erzählt seinem Vater atemlos von seiner Begegnung mit den Mannen des „Untoten Fleisches“.

Vor wirklich grausig aussehenden Gestalten haben die Kinder Mythodeas keine Scheu – viele von ihnen sind damit aufgewachsen und Familien lassen ihren Nachwuchs in das Spiel hineinwachsen. Das 15 Monate alte Mädchen, das zufrieden am Bauch seiner Mutter durch das Lager getragen wird, ist kein Neuling dort – im Alter von drei Monaten hat es schon Mythodea kennengelernt.

Mit Gehhilfe nach Mythodea

Aber auch zu alt ist niemand für dieses Spiel, wenngleich es eher die Jüngeren sind, die sich in die Schlachten stürzen. Trotz Latex-Waffen ist es dort angebracht flink und beweglich zu sein, um keine wirklichen Verletzungen davonzutragen. Aber auch wer nicht so flink ist, kann sich auf das Spiel einlassen – selbst ein Rollator muss kein Hinderungsgrund sein. Eine ältere Frau hat ihre Gehhilfe mit baumelnden Schrumpfköpfen ausstaffiert.

Jemand anderes sein, gut oder böse, schön oder hässlich – alles ist möglich in Mythodea. Erkannt werden möchte aber doch nicht jeder, der sich diesem Spiel widmet. In freundlichem Ton und mit einer Entschuldigung ob seiner undeutlichen Aussprache – die Reißzähne im Mund lassen saubere Artikulation nicht zu – bittet etwa ein Ork darum, dass nun noch keine Fotos gemacht werden. Nicht jeder seiner Mitspieler sei schon komplett geschminkt und bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. So könne es sein, dass die Lehrer unter ihnen erkannt würden…

Selbst in spannende Rollen schlüpfen

Mythodea ist ein Kontinent für sich und lediglich den Spielern vorbehalten – mit einigen Ausnahmen. Wer neugierig ist auf das, was sich dort abspielt, hat am Freitag und Samstag noch die Gelegenheit zu einem Besuch. Allerdings werden maximal 200 Besucher ausschließlich in Gewandung eingelassen. Die Preise variieren zwischen 15 und 30 Euro. Zusätzlich müssen je Besucher 50 Euro Pfand hinterlegt werden.

Alle sind hingegen willkommen auf dem Fantastica-Markt direkt neben Mythodea. Am Freitag ist der Markt von 12 bis 23 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 23 Uhr - und bietet dabei allerhand. Weitere Informationen sind auf www.fantastica-festival.de hinterlegt.

Bus zum Fantastica Festival

Wer sich beim Fantastica Festival verzaubern lassen möchte, hat die Möglichkeit mit den VLN-Sonderbussen nach Brokeloh zu fahren. Die VLN bietet jeweils zwei Fahrten von Nienburg, Stolzenau und Rehburg-Loccum nach Brokeloh und zurück an. Der Sonderfahrplan ist unter www.vln-nienburg.de abrufbar.

