Ein Christkind in zwei Weihnachtsbabys

Eigentlich hatte Sahra erst am 28. Dezember ihren geplanten Geburtstermin. So lange wollte sie wohl nicht warten.

Während die Mama im Kreißsaal ihre kleine Tochter auf die Welt brachte, blieb der Vater aus gutem Grund zuhause. Er musste auf die fünf Geschwister von Sahra aufpassen. Das Nesthäkchen darf sich auf zwei Schwestern und drei Brüder freuen. Während der Klapperstorch dann am ersten Weihnachtstag eine Auszeit nahm, ließ er sich am zweiten gleich zwei Mal über den Dächern des Nienburger Krankenhauses blicken.

+ Miriam und Johann freuen sich über ihr Weihnachtsbaby Valentin. © Scholli

Zwei Weihnachtsbabys kamen am Mittwoch auf die Welt. Damit darf sich die Stadt über ein wahrlich weihnachtliches Baby-Trio freuen. Bereits in der Nacht wurde ein Weihnachtsjunge geboren. Am Mittag um 12.36 Uhr folgte Weihnachtskind Valentin. Er ist das erste Kind von Mama Miriam und Vater Johann. Auch seine Geburt war übrigens erst für den 28. Dezember geplant.