Bundesfreiwillige präsentieren Projekt zu Interkulturalität

Von: Katrin Köster

NI kat 459152_original_R_by_Dieter Schütz_pixelio.de.jpg © Dieter Schütz/pixelio

Landkreis – „Das ist richtig gut gelaufen“, so fasst Carmen Prummer die Leistung „ihrer“ vier Schützlinge zusammen, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst an vier Schulen im Landkreis leisten. Im Rahmen dieses Dienstes haben Mihabad Ammo, Johanna Lewke, Jamina van Veldhuizen und Andreea Roxana Ionita das Projekt „Interkulturalität und Identität an den Schulen des Landkreises Nienburg“ entwickelt. Die Ergebnisse ihrer Arbeit wollen die jungen Frauen an ihren jeweiligen Schulen auf individuelle Weise präsentieren.

Seit September arbeiten die Vier an dem Projekt. „Wir haben zuerst Ideen gesammelt. Bei einem Teil des Projektes konnten wir gleich im September loslegen“, erzählt Andreea Roxana Ionita. Die 20-Jährige absolviert ihren Bundesfreiwilligendienst an der Integrierten Gesamtschule Nienburg (IGS) und hat dort unter dem Dach des Interkulturalitäts-Projektes ein Theater-Projekt ins Leben gerufen. Schülerinnen und Schüler aus zwei Jahrgängen haben sich auf der Bühne mit den Themen Integration und Toleranz beschäftigt. „Wir haben einiges erlebt und gesehen. Wir haben gefühlt und möchten euch auch fühlen lassen. (...) Lassen Sie sich gerne von den kleinen Schauspielern und Schauspielerinnen beeindrucken“, wirbt Ionitas Gruppe in einem Flyer für ihr Projekt.

Marion-Blumenthal-Oberschule Hoya: Projekt „Friedenskugel“

An der Marion-Blumenthal-Oberschule Hoya hat Jamina van Veldhuizen zusammen mit Schülerinnen und Schülern das Projekt „Friedenskugel“ ausgearbeitet. Die Jugendlichen haben sich mit den Begriffen „Frieden“ und „Freiheit“ befasst. „Unsere Vorstellung von einer freien und friedlichen Welt? Wir haben sie gemeinsam niedergeschrieben und an einem Ort verewigt. Auf unserer Welt für Frieden und Freiheit“, informiert die Gruppe. In mehreren Wochen haben Jugendliche des achten Jahrgangs gemeinsam mit Jamima van Veldhuizen und der Lehrerin Sabine Wagner das Projekt geplant und verwirklicht.

Mihabad Ammo hat gemeinsam mit den Jungen und Mädchen der Sprachlernklassen an den BerufsbildendenSchulen Nienburg (BBS) das Projekt „Friedenstaube“ gestaltet. Diese Gruppe wirbt für ein „Zusammenleben trotz Unterschieden“. Gemeinsam haben die Teilnehmer einen „neuen Ort aufgebaut“, den sie mit anderen teilen möchte.

Johanna Lewke und ihre Gruppe haben eine Ausstellung zum Thema „Ausgrenzung und Vorurteile konzipiert. „Kennst du das, wenn sie sagen, sie hätten keine Zeit, einen wichtigen Termin, teilen aber dann ihren Spaß auf Social Media?“ So schidert die Gruppe ein einprägsames Beisiel für den ganz alltägliche Ausgrenzung. „Du sprichst sie darauf an. Sie sagen „kurzfristige Planänderung“. Du lächelst und sagst „alles gut“? Aber wie fühlst du dich wirklich, was versteckst du unter dem Lächeln?“ Diese Frage wollen die Schülerinnen und Schüler der OBS Marklohe in ihrer Ausstellung beantworten.

Lange überreden mussten die vier „Bufdis“ offenbar niemanden, um bei ihren Projekten mitzumachen: „Die meisten waren direkt dabei und wollten sich kreativ mt dem Thema beschäftigen“, sagt Andreea Roxana Ionita. Viele Schüler hätten eigene Ideen eingebracht.

Die Bundesfreiwilligen des Landkreises Nienburg und Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe wollen die Ergebnisse ihrer Arbeiten an ihren Schulen präsentieren und laden dazu die jeweiligen Mitschüler und ihre Familien ein.

Ansprechpartner: Carmen Prummer, Koordinierungstelle Migration und Teilhabe, 05021/967-686.