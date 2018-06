Linsburg - Von Max Brinkmann. Kaum ein Käfer ist so bekannt wie der Hirschkäfer und doch hat ihn kaum jemand mal lebend zu Gesicht bekommen. Um diesem geschützten Käfer mehr Lebensraum zu geben, baut das Forstamt Nienburg in seinen Wäldern zusammen mit der BUND-Kreisgruppe, sogenannte „Hirschkäfer-Meiler“ – so auch am Donnerstag im Grinderwald bei Linsburg.

Grund für das Projekt sind die vielen Stürme im vergangenen Herbst und Winter, allen voran „Xavier“ und „Friederike“. Förster Roman Spenner erklärt: „Bei diesen Stürmen wurden viele ältere Eichen entwurzelt. Hirschkäfer brüten aber am liebsten in Eichen, somit ist eine Menge Lebensraum verloren gegangen“ (siehe Infokasten).

Im Frühjahr startete die BUND-Kreisgruppe gemeinsam mit dem Forstamt und den Niedersächsischen Landesforsten das Projekt „Hirschkäfer-Meiler“. Bisher wurden in der Revierfösterei Uchte vier und in der Revierförsterei Krähe zwei Meiler eingerichtet. Neben dem jetzt entstandenen Meiler im Grinderwald sind weitere in Rehburg und Leese geplant.

Für einen Weiler werden entwurzelte Eichen genommen und in kleinere Stücke zersägt – sogenannte „Rollen“. Diese werden dann dicht zusammengestellt und am Waldrand eingegraben. Denn Hirschkäfer mögen es am liebsten warm. Außerdem ist es wichtig, dass die Eichenrollen senkrecht in die Erde gestellt werden, da ansonsten eine Menge Nutzholz verloren geht. Gleichzeitig wird mit relativ geringer Holzmenge viel Holz-Boden-Kontakt hergestellt – es ist also effektiver als die geworfenen Stämme einfach liegen zu lassen. Im Herbst sollen dann noch Hackschnitzel auf dem Meiler verteilt werden.

„In einem Meiler haben um die 50 Hirschkäfer Platz“, sagt Spenner: „Die Meiler sollen die ideale ,Kinderstube´ für Hirschkäfer bieten.“ Beim Bau des Bruthabitats im Grinderwald nahmen Mitglieder der BUND-Kreisgruppe sowie Mitarbeiter und Praktikanten des Forstamtes Nienburg teil.

Die Besiedlung kann in den nächsten Jahren erfolgen. Im Bereich rund um den Grinderwald wurden bereits einige Hirschkäfer-Exemplare gesichtet, deshalb wurde der Standort ausgewählt.

Der Hirschkäfer

Hirschkäfer erreichen eine Größe von 5 bis 8,5 Zentimetern. Der Hirschkäfer ist an Eichenwälder gebunden, da sich die Käfer vom zuckerhaltigen Saft der Eichen ernähren, welcher aus den sogenannten „Leckstellen“ fließt. Der Eichensaft enthält Quercitin, den Eichenzucker, welchen der Hirschkäfer für seinen anstrengenden Flug braucht. Lustig ist dabei, dass oft Bakterien den Eichenzucker zu Alkohol vergären und die Hirschkäfer sich daran berauschen.

Die Larve lebt unterirdisch an vermodernden Stubben. In Mitteleuropa benötigt der Hirschkäfer fünf bis sieben Jahre für seine Entwicklung. In den ersten richtig warmen Wochen des Jahres schlüpfen die Käfer, spätestens Ende August sind sie tot.

Quelle: BlickPunkt Nienburg