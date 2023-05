Brokeloher Klöppeltage: Alte Technik, moderne Objekte

Von: Katrin Köster

Teilen

Eine Idee, viele kreative Interpretationen: Marie-Luise Prinzhorn veröffentlichte während der Corona-Pandemie einen Klöppelbrief mit einem Muster des Corona-Virus’, den zahlreiche andere Klöpplerinnen aufgriffen hatten. © Bürger- und kulturverein Uchte/Privat

Brokeloh – Vor diesen Künstlerinnen ist nach eigener Aussage nichts sicher. Was dabei herauskommt, wenn sich Adina Sternemann und Marie-Luise Prinzhorn zum Beispiel mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen, davon können sich die Besucher der 30. Brokeloher Klöppeltage selbst ein Bild machen. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, öffnen die 30. Brokeloher Klöppeltage in der Alten Schule )Brokeloher Hauptstraße 8) ihre Pforten. Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

„In diesem Jahr sind 45 Frauen dabei. Viele aus Deutschland, vier aus den Niederlanden sowie ein Teilnehmer aus der Schweiz“, berichtet Adina Sternemann. In drei Arbeitskreisen können sich die Teilnehmerinnen rund ums Thema Klöppeln inspirieren lassen, aber auch eigene Klöppelbriefe mitbringen. Zudem besteht die Möglichkeit, Klöppelbedarf zu erwerben. Auch der Deutsche Klöppelverband werde mit einem Infostand vertreten sein, sagt Adina Sternemann. Unterstützt wird die Veranstaltung von der VHS Nienburg und der Samtgemeinde Mittelweser. Organisiert hat die Schau der Bürger- und Kulturverein Uchte.

Marie-Luise Prinzhorn (li.) und Adina Sternemann freuen sich auf viele Gäste bei den Klöppeltagen. © Sternemann

Klöppeln könne man im Grunde mit „fast allem, was mindestens 30 Zentimeter lang ist“, sagt Sternemann. Sie und Marie-Luise Prinzhorn möchten mit der alten Handwerkskunst des Klöppelns moderne, dem Zeitgeist entsprehende Entwürfe kreiieren. „Früher hat man ja vorallem mit weißem Leinengarn Spitzen geklöppelt“, erzählt Sternemann.

Darauf beschränken lassen sich die Künstlerinnen schon lange nicht mehr: „1994 wurde bei uns im Büro die Telefonanlage erneuert. Da habe ich diese Kabel gesehen“, erinnert sich Sternemann. Sie griff zu und klöppelte aus den ausgedienten Telefonkabeln elegant geschwungene Objekte. „Wir haben auch schon mit Wäscheleinen, Pferdehaar und Strohhalmen gearbeitet“, ergänzt sie. „Wir haben das immer weiter gesponnen.“

Auch die Corona-Pandemie kam bei den Frauen nicht ungeschoren davon: Marie-Luise Prinzhorn entwarf 2020 einen Klöppelbrief mit dem Muster des Corona-Virus und stellte ihn ins Internet. Zahlreiche Klöppler und Klöpplerinnen griffen zu und entwarfen auf Prinzhorns Muster eigene „Corona-Viren“. Ganz verschiedene, filigrane Exemplare sind bereits in einer Web-Galerie der beiden Künstlerinnen zu sehen.

Ebenfalls gern genutzt: Birkenrinde. „Die ist so schön elastisch und sie hat eine tolle Struktur“, schwärmt Sternemann. Auch mit Silberdraht haben die Künstlerinnen bereits gearbeitet: Eine Schale ist daraus entstanden. Seine endgültige Form bekam das Werk in einer Glashütte, wo das Drahtgeflecht eine Art Glasur bekam, erinnert sich Adina Sternemann. Die beiden Künstlerinnen hoffen auf zahlreiche Besucher, denen sie das Klöppeln als Hobby schmackhaft machen wollen.

Anmeldung und Besuch Für Teilnehmer der Arbeitskreise und Aussteller ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Sie kann angefordert werden bei: Marie- Luise Prinzhorn, 05027/414 oder unter mlprinzh@web.de. Bis zum 2. Juli läuft die Klöppelausstellung mit dem Titel „Finale“ im Bürger- und Kulturverein Uchte. Während der Klöppeltage gibt es gesonderte Öffnungszeiten – am 13. und 14. Mai jeweils von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos zur Ausstellung „Finale“ unter www.BuK-Uchte.de.

Eine Idee, viele kreative Interpretationen: Marie-Luise Prinzhorn veröffentlichte während der Corona-Pandemie einen Klöppelbrief mit einem Muster des Corona-Virus’, den zahlreiche andere Klöpplerinnen aufgriffen hatten. © Bürger- und Kulturverein Uchte/Privat

Marie-Luise Prinzhorn (li.) und Adina Sternemann freuen sich auf viele Gäste bei den Klöppeltagen. © Sternemann

Marie-Luise Prinzhorn (li.) und Adina Sternemann freuen sich auf viele Gäste bei den Klöppeltagen. © Sternemann

Eine Idee, viele kreative Interpretationen: Marie-Luise Prinzhorn veröffentlichte während der Corona-Pandemie einen Klöppelbrief mit einem Muster des Corona-Virus’, den zahlreiche andere Klöpplerinnen aufgriffen hatten. © Bürger- und Kulturverein Uchte/Privat

Eine Idee, viele kreative Interpretationen: Marie-Luise Prinzhorn veröffentlichte während der Corona-Pandemie einen Klöppelbrief mit einem Muster des Corona-Virus’, den zahlreiche andere Klöpplerinnen aufgriffen hatten. © Bürger- und Kulturverein Uchte/Privat