Prom Dress feiert Geburtstag mit Rabatten und After-Work-Event

Heemsen - Für den wohl schönsten Tag im Leben wünschen sich Brautpaare auch das schönste Outfit. Hierbei stehen Hannes Schrader und sein Team von „Prom Dress“ Verlobten gerne zur Seite.

Seit vier Jahren gibt es den Brautladen an der Hauptstraße in Heemsen bereits. Zahlreichen Bräuten und Bräutigamen, aber auch Hochzeitsgästen hat Hannes Schrader schon zum perfekten Festoutfit verholfen. Wer sein Geschäft „Prom Dress“ in Heemsen verlässt, soll dies mit einem Lächeln auf den Lippen tun. Dafür geben Schrader und seine Mitarbeiter alles.

Der Erfolg spricht für sich: In den vergangenen Jahren ist das Geschäft immer größer geworden. Für das entgegengebrachte Vertrauen seiner Kunden möchte sich Hannes Schrader jetzt bedanken. Zum vierjährigen Bestehen des Brautmodeladens gibt es am kommenden Donnerstag, 27. Februar, ein Geburtstagsfest und attraktive Rabatte auf Bestandsware.

Prom Dress: Rabatt auf Abendkleider und Brautmode

Als Geburtstagsgeschenk für die Kunden gibt es 30 Prozent Nachlass auf alle Abendkleider sowie jeweils 20 Prozent Rabatt auf Brautkleider und Anzüge. Davon ausgenommen sind bereits reduzierte Kleider und Neubestellungen.

+ In Heemsen werden Braut, Bräutigam und Hochzeitsgäste fündig. © jom

Doch es soll nicht nur geshoppt, sondern auch gemeinsam etwas gefeiert werden. Daher hat das Team leckere Drinks, eine Candybar und Fingerfood vorbereitet. Zudem gibt es stimmungsvolle Musik – wie es sich für ein Geburtstagsfest eben gehört. „Wir sind am Donnerstag von 10 bis 21 Uhr für unsere Kunden da. Wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt Hannes Schrader, der berufstätigen Kunden Vorschlag, den Geburtstag als After-Work-Event zu genießen.

Besonders interessant sind die Angebote etwa für alle, die noch eine passende Robe für die eigene Schul-Abschlussfeier suchen. Hier bietet Schrader wieder einen besonderen Service an: Kleider für Abschlussbälle werden nur einmal verkauft. Dafür gibt es Listen für die jeweiligen Schulen, auf denen notiert wird, welches Kleid dort bereits getragen wird.

Für alle, die weder zu einer Hochzeit noch einem Ball gehen, hat Hannes Schrader aktuell noch ein besonderes Angebot: Am 15. März gibt es das Shooting „de Glamour“. Perfekt gestylt und im persönlichen Traumkleid werden die Teilnehmerinnen dann ins ideale Licht gerückt. Zu dem Fotoshooting kann sich noch bis zum 10. März per Mail an info@prom-dress.de angemeldet werden.

Quelle: BlickPunkt Nienburg