Pawel Popolski mit neuen Sensationen aus der Welt der Popmusik

Landkreis. Er spielte das Klavier in Hape Kerkeling legendärem Huuurz-Auftritt. Der bekannteste, aber bei weitem nicht einzige Geniestreich des Duos.

Von 1989 bis 1991 begleitete Achim Hagemann seinen Schulfreund Hape Kerkeling in der TV-Show „Total Normal“. Inzwischen hat sich Hagemann einen Namen als „Pawel Popolski“ gemacht.

Neue Popolski-Wohnzimmershow

In seiner neuen Popolski-Wohnzimmershow präsentiert Pawel Popolski weitere Sensationen aus der Welt der Popmusik. Wie Opa Popolski bei einem Gürkchenfrühstück mit einem Pfefferstreuer, zwei Paprikaschoten und einem gekochten Ei den Technobeat erfand. Oder warum der Reggae in Wahrheit nur eine Polka auf halber Geschwindigkeit ist. Er lüftet das Geheimnis um das wichtigste Instrument der Popgeschichte und erzählt die Geschichte vom uralten polnischen Volk der Mayek die nicht nur die Pyramiden erfanden, sondern auch die größte Katastrophe von der Popmusik vorhersahen: Dieter Bohlen. Dorota Popolski öffnet erstmals ihr privates Fotoalbum und enthüllt die lange Liste ihrer spektakulärsten Liebeskatastrophen. Vom polnischen Stehgeiger David Garretski über Justin Biberek bis hin zu Prominenten aus Film, Fernsehen und Politik ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Sie singt das schönste Liebeslied der Popgeschichte: „Polka was my First Love and it will be my last...“

Quelle: BlickPunkt Nienburg