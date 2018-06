Das Blickpunkt-Sommergewinnspiel startet

Landkreis - Von Leif Rullhusen. Das wohl wichtigste Urlaubsutensil ist reisefertig: Mit dem Start der Sommerferien beginnt das große Blickpunkt-Sommergewinnspiel: Bis zu 21. September heißt es wieder: Pack den Blickpunkt ein!

Jeder, der unsere Zeitung mit in den Urlaub nimmt, sich dort mit ihr fotografieren lässt oder eine oder eine andere Person mit ihr ablichtet und das Ergebnis an die Blickpunkt-Redaktion schickt, nimmt daran teil.

Alles funktioniert so, wie in den vergangenen Jahren. Zur Erinnerung und für Neueinsteiger: Das Titelfoto mit Blickpunkt-Volontär Max Brinkmann erklärt bereits das meiste. Es entstand im Mai in Wien. Das Foto kann auch rückwirkend – quasi in weiser Voraussicht – schon geschossen worden sein. Einige Leser haben sicherlich schon vorausschauend gedacht und bereits entsprechende Motive auf ihre Speicherkarten gebannt. Einzige Einschränkung: Der Blickpunkt darf nicht zu alt sein. Es muss sich um eine nach dem 10. September 2017 veröffentlichte Ausgabe handeln.

+ Blickpunkt-Redakteurin Johanna Müller und ihr Freund Christian Geldermann ließen sich mit dem Blickpunkt auf dem Gipfel des Brockens fotografieren. © Johanna Müller

Es ist zur Teilnahme weder eine Fernreise noch ein Abenteuerurlaub durch den Dschungel oder eine Himalaya-Expedition nötig. Der Tagesausflug an die Nordsee, ins Weserbergland oder die Paddeltour in der Lüneburger Heide reichen zur Teilnahme vollkommen aus. Wichtig ist das Fotomotiv mit dem Blickpunkt am Zielort. Einzige geografische Bedingung: Das Bild muss außerhalb dieses Landkreises entstanden sein. Urlaub auf „Balkonien“ zählt also nicht.

Jeder Leser kann mit jeder Urlaubsreise beziehungsweise jedem Kurztrip nur einmal teilnehmen. Die Gewinner werden ausgelost – das Ziel, Fotomotiv oder die Dauer der Reise haben keinerlei Auswirkungen auf die Gewinnchancen. Allerdings darauf, ob sie zudem im Blickpunkt veröffentlicht werden.

Die schönsten, kuriosesten oder ausgefallensten Motive präsentieren wir nämlich über die Dauer des Gewinnspiels regelmäßig im Blickpunkt. Zudem werden sämtliche eingesendete Motive – gerne auch mehrere von einer Reise – in einer Fotostrecke online auf unserer Homepage zu sehen sein.

Zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Wie in den vergangenen Jahren verlosen wir als Hauptpreis gemeinsam mit dem Nienburger Autohaus Meyer ein verlängertes Wohnmobilwochenende. Zudem sind zwei attraktive Reisegutscheine jeweils im Wert von 150 Euro in der Nienburger Reisespezialisten Holiday-Land und BUS & Reisebüro Möglin in der Lostrommel. Darüber hinaus gibt es noch zehn Buchpreise. Einsendeschluss ist der 21. September.

Teilnahme:

Blickpunkt-Leser können jetzt mit ein wenig Glück einen der attraktiven Preise gewinnen. Einfach bis Freitag zum 21. September eine E-Mail mit dem entsprechenden Foto und ein paar Informationen senden an

gewinnspiel.nienburg@aller-weser-verlag.de

und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. In der Betreff-Zeile bitte das Stichwort „Urlaubsfoto“ angeben und im Text Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer vermerken. Sie haben keinen Internet-Anschluss? Dann das Foto in die Blickpunkt-Geschäftsstelle, Sackstraße 2, 31582 Nienburg bringen, und auch hier Anschrift, Telefonnummer sowie ein paar Informationen nicht vergessen. Alle Einsendungen, die uns bis Freitag, 21. September, erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner, die nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt werden, werden in der Blickpunkt-Ausgabe am 26. September veröffentlicht.

