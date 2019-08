Blickpunkt-TicketShop verlost Karten für Wincent Weiss und Pur

Die Kultband Pur tritt am kommenden Samstag, 10. August, in Osterholz-Scharmbeck auf.

Landkreis - von Leif Rullhusen. „Bodyguard“ im Bremer Metropol Theater, „Night of the Proms“ in der ÖVB Arena der Hansestadt oder die Kultband Pur beim Open-Air-Event.

Im Blickpunkt-TicketShop gibt es für diese und jede Menge weitere tolle Events Karten. Ab sofort für glückliche Teilnehmer unseres Gewinnspiels sogar völlig kostenlos. Der Blickpunkt-TicketShop verlost jetzt wöchentlich Freikarten für eine dieser attraktiven Veranstaltungen in der Region.

Konzerte, Shows und Musicals

Das können genauso Konzerte internationaler Stars, wie großartige Musicals, hochklassige Shows, wie auch Auftritte bekannter Comedians sein. Genauso lohnenswert, wie die Veranstaltungen selbst, sind auch die Orte. Die TUI-Arena in Hannover, die Glocke, das Metropol Theater sowie die ÖVB Arena in Bremen oder die Kongresshalle in Oldenburg laden die glücklichen Blickpunkt-Leser unter anderem ein.

Die Teilnahme ist unkompliziert. Wie im blauen Kasten beschrieben, müssen Sie einfach eine Mail oder Postkarte an die entsprechende Adresse mit dem Kennwort „TicketShop“ schicken. Die Gewinner werden jeweils mittwochs nach dem Zufallsprinzip ausgelost und benachrichtigt.

Die Karten müssen Sie auch nicht beim Blickpunkt abholen. Ihre Namen stehen bei der jeweiligen Veranstaltung auf einer Gästeliste. Es reicht aus, wenn Sie ihren Personalausweis dabei haben und an der Kasse zeigen.

Wer nicht zu den glücklichen Gewinnern gehört, hat trotzdem gute Karten: Schließlich können Sie die Tickets auch in der Geschäftsstelle des Blickpunktes in der Langen Straße in Nienburg kaufen. Geöffnet hat die Geschäftsstelle montags bis mittwochs von 9 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr.

Zur Premiere: Tickets für Wincent Weiss und Pur

Zur Premiere warten mit Wincent Weiss und Pur gleich zwei absolutes Highlights auf die Gewinner. Im Rahmen seiner „Irgendwie Anders Tour 2019“ tritt Weiss am kommenden Freitag, 9. August, in Osterholz-Scharmbeck auf. Für das Open-Air-Konzert auf dem Freigelände an der Stadthalle verlosen wir zwei Mal zwei Karten. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

+ Wincent Weiss tritt am Freitag, 9. August, auf. © Christoph Koestlin

Ein mit Platin prämiertes Debütalbum, eine stetig wachsende Fangemeinde, zuletzt die Ankündigung seiner Teilnahme an der erfolgreichen TV-Show „Sing meinen Song“ – Wincent Weiss startet derzeit richtig durch. Kein Wunder: Der Künstler erzählt in seinen Songs Geschichten, teilt Emotionen und Stimmungen. Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz. Millionenfach gehört, gestreamt, geklickt, geteilt, geliebt. Im Radio, im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken, wo er mittlerweile mehr als 440 000 Follower auf Instagram hat. Vor allem aber live auf seinen Konzerten, mit eigener Band vor mehreren hunderttausend Menschen allein im Jahr 2018. Und am kommenden Freitag in Osterholz-Scharmbeck!

Pur mit Open-Air-Tour in Osterholz-Scharmbeck

Die Kultband Pur tritt nur einen Tag später (Samstag, 10. August) im Rahmen ihrer Open-Air-Tour „Zwischen den Welten“ ebenfalls auf dem Freigelände an der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck auf. Auch für dieses Konzert können Sie zwei Mal zwei Karten gewinnen. Los geht es um 19 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

Pur ist mehr als Kult. Pur ist mittlerweile Teil der deutschen Geschichte. Die Wurzeln der Band reichen zurück bis in das Jahr 1975.Frontmann Hartmut Engler ist seit 40 Jahren dabei. Bis heute spielt die Band mehr als erfolgreich eingänglichen Deutschrock – unberührt von sämtlichen musikalischen Trends. Allein während ihrer Abenteuerland-Tour strömten mehr als eine Million Menschen zu ihren Konzerten. Ihre Alben „Seiltänzertraum“ und „Mächtig viel Theater“ verkauften sich über eine Million Mal, das Album „Abenteuerland“ sogar über zwei Millionen Mal. Mit ihrer aktuellen Open-Air-Tour „Zwischen den Welten“ begeisterten die Jungs ihr Publikum unter anderem schon in Frankfurt, Hamburg sowie Berlin. Und am nächsten Samstag steht Osterholz-Scharmbeck auf dem Programm.

Tickets gewinnen für Pur und Wincent Weiss

Blickpunkt-Leser können jetzt eines der begehrten Tickets gewinnen. In unserem Gewinnspiel verlosen wir Eintrittskarten. Einfach bis Dienstag, 6. August, um 15 Uhr eine Mail senden an gewinnspiel.nienburg@aller-weser-verlag.de und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. In der Betreff-Zeile bitte das Stichwort „Ticketshop“ und „Pur“ oder „Weiss“ angeben und im Text Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer vermerken.

Sie können auch eine Postkarte an den Blickpunkt, Lange Straße 2, 31582 Nienburg senden. Jeder darf nur einmal teilnehmen. Alle Einsendungen, die uns bis Dienstag, 15 Uhr, erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner, die nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt werden, erhalten eine Nachricht.

