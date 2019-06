Sommergewinnspiel startet mit Grüßen von der Ostsee

Uwe Krause aus Waren an der Müritz nahm den Blickpunkt mit zu einem Ostseetörn an Bord der Segelyacht "Easy Go."

Landkreis - von Leif Rullhusen. Es geht wieder los: Der Blickpunkt will verreisen. Also beim Kofferpacken den Blickpunkt nicht vergessen!

Die ersten Urlaubsfotos mit unserer Zeitung darauf erreichten bereits die Redaktion. Nun ist das aktuelle Blickpunkt-Sommergewinnspiel auch ganz offiziell gestartet. Bis zum 15. September heißt es wieder: Pack den Blickpunkt in den Koffer! Das Gewinnspiel funktioniert genauso, wie in den vergangenen Jahren. Jeder, der den Blickpunkt mit in den Urlaub nimmt, sich dort mit unserer Zeitung fotografieren lässt und das Ergebnis an unsere Redaktion schickt, nimmt daran teil.

Vielleicht kann die riesige Reiselust unserer Zeitung aus dem vergangenen Jahr noch gesteigert werden. Die Messlatte hängt allerdings hoch: Noch nie war der Blickpunkt so viel unterwegs, wie im vergangenen Jahrhundertsommer. Am nördlichsten Zipfel Europas war er genauso, wie am Kap der guten Hoffnung an Afrikas Südspitze. In Amerika und in Ostasien war er mehrmals. Selbstverständlich unternahm er auch unzählige Kurztrips in die nähere Umgebung, war regelmäßiger Gast an Nord- und Ostsee.

Zur Erinnerung für alle Sommergewinnspielprofis und für Neueinsteiger sind hier noch einmal die Voraussetzungen. Das Foto zu diesem Artikel mit Uwe Krause erklärt eigentlich schon fast alles. Es entstand an Bord der Segelyacht „Easy Go“ während eines Osteetörns.

Voraussetzung zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ein Urlaubsfoto mit dem Blickpunkt darauf. Die Urlaubsreise kann ruhig schon beendet sein. Es darf also ruhig ein Fotomotiv aus dem vergangenen Skiurlaub sein, wie das Bild mit Lutz Jankowski. Einzige Bedingung: Die Blickpunkt-Ausgabe muss nach dem 21. September vergangenen Jahres veröffentlicht worden sein. Die Entfernung des Reiseziels ist egal, allerdings muss das Motiv außerhalb dieses Landkreises entstanden sein. Urlaub auf „Balkonien“ zählt also nicht, der Kurztrip in den Harz oder die Lüneburger Heide dagegen schon. Wichtig ist das Fotomotiv mit dem Blickpunkt darauf.

Jeder Leser kann mit jeder Urlaubsreise beziehungsweise jedem Ausflug nur einmal teilnehmen. Wer mehrfach verreist, kann also auch mehrfach mitmachen. Die Gewinner werden ausgelost – das Ziel, Fotomotiv oder Dauer der Reise haben keinen Einfluss auf die Gewinnchancen.

Eine Auswahl der schönsten oder ungewöhnlichsten Fotos veröffentlichen wir über die Dauer des Gewinnspiels regelmäßig im Blickpunkt. Zudem werden sämtliche Motive – gerne auch mehrere von einer Reise – in unserer Online-Fotostrecke zu sehen sein.

Die Teilnahme lohnt sich aus einem weiteren Grund: Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Als Hauptpreis verlosen wir gemeinsam mit dem Nienburger Autohaus Meyer ein verlängertes Wohnmobilwochenende. Zudem sind insgesamt zwei Reisegutscheine jeweils im Wert von 150 Euro der Nienburger Reisespezialisten BUS & Reisen Möglin sowie Holiday-Land im Lostopf. Darüber hinaus gibt es noch zehn Buchpreise. Einsendeschluss ist Sonntag, 15. September.

So nehmen Sie teil:

Einfach bis Sonntag, 15. September, eine E-Mail mit dem entsprechenden Foto und ein paar Informationen senden an:

gewinnspiel.nienburg@aller-weser-verlag.de

und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. In der Betreff-Zeile bitte das Stichwort „Urlaubsfoto“ angeben und im Text Ihren Namen, Anschrift und Telefonnummer vermerken. Sie haben keinen Internet-Anschluss? Dann das Foto in die Blickpunkt-Geschäftsstelle, Lange Straße 3, 31582 Nienburg bringen, und auch hier die Telefonnummer, Anschrift und ein paar Informationen nicht vergessen. Jeder kann pro Reise nur einmal teilnehmen. Alle Einsendungen, die uns bis Sonntag, 15. September, erreichen, nehmen an der Verlosung teil. Die Gewinner, die nach dem Zufallsprinzip und unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt werden, werden in der Blickpunkt-Ausgabe am 21. September veröffentlicht.

