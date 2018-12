Binnenschiff verliert Öl auf der Weser

Leeseringen - Von Jan Habermann. Ein tschechisches Binnenschiff, das auf der Weser Öl verlor, löste am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz aus. Das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte verhinderte eine Umweltverschmutzung.

Die Feuerwehr Leeseringen sowie die Bootsgruppe der Kreisfeuerwehr Nienburg wurden gegen 10.40 Uhr an die Weser ins Leeseringer Industriegebiet zum dortigen Schiffsanleger gerufen. Ein unter tschechischer Flagge fahrendes Binnenschiff hatte dort festgemacht um seine Ladung zu entladen. Bereits in Höhe Mehlbergen hatten aufmerksame Anwohner den wahrscheinlichen Defekt am Schiff bemerkt, der dazu führte, dass eine ölhaltige Substanz am Heck des Schüttgutfrachters austrat.

+ Einige Einsatzkräfte waren nötig, um die Ölsperre zu Wasser zu bringen. © Jan Habermann

Die daraufhin alarmierte untere Wasserbehörde versuchte zunächst, den Verursacher, der weiter flussaufwärts unterwegs war, ausfindig zu machen. Hierzu wurde ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Im Leeseringer Hafen galt es dann, eine weitere Ausbreitung des Öls zu verhindern. Die Feuerwehrtechnische Zentrale Nienburg brachte einen Anhänger mit einer für Fließgewässer geeigneten Ölsperre zur Einsatzstelle. Parallel fuhr das Mehrzweckboot des Landkreises die Einsatzstelle vom Wasserweg aus an.

+ Öl tritt aus dem Heck des Frachters aus. © Jan Habermann

An Land wurde dann mit einigem Personaleinsatz die 60 Meter lange Ölsperre über eine steile Treppe etwa 10 Meter tief die Böschung hinunter zur Wasserkante gebracht. Hier wurde sie vom Mehrzweckboot aufgenommen und zum Havaristen geschleppt. Dort wurde sie schließlich um das offensichtliche Ölleck herum befestigt, um die Umweltgefahr einzudämmen. Für die eingesetzten Feuerwehrkräfte endete der Einsatz nach dem Ausbringen der Ölsperre nach gut zwei Stunden. Zur Ursache des Defekts konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.

