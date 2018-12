Betrunken Unfall verursacht

Nienburg. Ein Autofahrer informierte die Polizei am Mittwochnachmittag um 15.55 Uhr, dass vor ihm ein vermutlich betrunkener Transporterfahrer unterwegs sei.

Zu dem Zeitpunkt befuhren beide Fahrzeuge hintereinander die Landesstraße 370 in Richtung Bundesstraße 6. „Dem Zeuge und fiel die deutlich unsichere Fahrweise auf“, berichtet Polizeisprecher Axel Bergmann. Nachdem die Ampel an der Kreuzung B6 und L 370 auf Grün umsprang, bog der Transporter nach links auf die Bundesstraße in Richtung Bremen ab. Dabei fuhr er die dortige Fußgängerampel um, die er unter seinem Transporter begrub.

Bereits bei der ersten Kontaktaufnahme der Polizei mit dem Fahrer des verunfallten Renault Trafic erwies sich der Verdacht des Zeugen als richtig. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zeitweise mussten sie den 47-Jährigen stützen. Die Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab über 2,7 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung Führerscheins angeordnet wurden. Der Renault musste stark beschädigt abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Quelle: BlickPunkt Nienburg