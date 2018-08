Hündin Lilly holt Tim aus der Isolation

Landesbergen - Von Johanna Müller. Es war ein langer Weg für Familie Rodemeyer, doch sie sind fast am Ziel. Ihr autistischer Sohn Tim hat endlich seinen Assistenzhund.

Selbstbewusst geht Tim durch die kleine Schranke des Supermarkts. Die Verkäuferin guckt etwas skeptisch, sagt aber nichts. Tim schaut links und rechts in die Regale. Das Wasser, das er an diesem warmen Tag sucht, ist nicht dabei. Also geht’s weiter. Ein anderer Mitarbeiter begegnet ihm, schaut auf seine kleine Begleiterin und lässt das Duo kommentarlos weitergehen. Viele Passanten schauen Tim und Lilly an, doch das stört das Duo nicht. Sie gehen zur Getränke-Abteilung und schließlich zur Kasse. So wie die anderen Kunden auch.

Dass Tim so sorglos durch den Supermarkt schlendert, ist nicht selbstverständlich, sagt seine Mutter Anja Rodemeyer. Diese Sicherheit gibt ihm seine Hündin Lilly. Denn der 20-Jährige hat das Asberger-Syndrom, eine Variante des Autismus. Daher verbringt Tim am liebsten den ganzen Tag in seinem Zimmer. Dort ist seine sichere Burg. Unter Leute oder generell nach draußen zieht es den Landesberger nicht. Mit Lilly ist das anders. Wenn Tim mit ihr unterwegs ist, ist er entspannter, kann sich auf sie konzentrieren und weiß, dass sie ihn beschützt.

Denn Tim hat häufig Angst. Diese nimmt ihm die Hündin, die für diese Aufgabe speziell zur Assistenzhündin ausgebildet wird. Daher hat er sich auch einen Labrador gewünscht, einen großen Hund, der auf ihn aufpasst. „Ich bin lieber mit Lilly draußen, als alleine“, erklärt der 20-Jährige während seines Sparziergangs durch die Nienburger Fußgängerzone.

Aufeinander aufpassen

An diesem Tag mit dabei ist Assistenzhunde-Ausbilderin Kati Zimmermann. Sie bildet Lilly in der Nähe von Eckernförde aus. Ende des Jahres neigt sich diese zweijährige Grundsausbildung dem Ende, daher ist nun auch Tim immer mehr gefragt. In mehreren Trainingseinheiten hat das Duo gelernt, gemeinsam unterwegs zu sein. Tim gibt dabei den Ton an. Er sagt „Fuß“ wenn die Hündin näher neben ihm laufen soll oder „Tabu“ wenn sie etwas nicht darf. An diesem heißen Sommertag schnappt die junge Hündin etwa gerne nach Wespen – das unterbindet ihr Herrchen sofort. Im Gegenzug stellt sich Lilly schützend vor den 20-Jährigen und gibt ihm so die nötige Sicherheit für einen Stadtbesuch.

Sie könnte ihm auch Sachen bringen oder die fertige Wäsche aus der Maschine holen. Doch Lilly ist in erste Linie dazu da, Tim aus seiner Isolation zu holen. Kati Zimmermann übt mit den beiden auch, wie sie sich in Geschäften zu verhalten haben. Denn anders als andere Tiere dürfen ausgebildete Assistenzhunde auch mit in Läden gehen.

+ Tim Rodemeyer und seine Assistenzhündin Lilly sind schon ein gutes Team: Wenn er bummelt, wartet sie auf ihn. © Johanna Müller

„Rollstuhlfahrer lassen ihren Rollstuhl schließlich auch nicht vor der Tür stehen“, erklärt die Trainerin. Hier ist die große Herausforderung für die Hündin, dass sie ruhig bleiben muss. Von den Eindrücken darf sie sich nicht ablenken lassen. Die Regale sind für sie Tabu. In einem Bekleidungsgeschäft soll sie Tim außerdem mal ganz alleine Bummeln lassen. Brav legt sie sich an die Kasse und wartet bis ihr Herrchen wieder bei ihr ist.

Zwei Wochen wird die Hündin nun in Landesbergen bleiben. So lange war sie noch nie dort, da die Ausbildung sehr zeitintensiv ist. Doch auch die Eingewöhnung in ihre Familie ist wichtig.

Langer Weg zum Assistenzhund

Dass es nun schon so weit ist, bedeutet Familie Rodemeyer viel. „Das war ein langer Weg bis hier hin“, sagt Anja Rodemeyer. Gerne wollte sie ihrem Sohn ermöglichen, in einem Assistenzhund einen Freund zu finden. Bereits auf Ergotherapie mit Tieren ist Tim gut angesprungen. Also sollte ein ständiger Begleiter für ihn her. Doch einen Ausbilder zu finden, war bereits nicht leicht. Glücklicherweise habe sie dann Kati Zimmermann gefunden, die ihr auch im Bereich der nötigen Spendensammlung eine große Hilfe war. 25 000 Euro brauchte die Familie für die Ausbildung, die von keiner Krankenkasse übernommen wird. Dabei warnt die Hündin Tim später sogar vor einem bevorstehenden Epilepsi-Anfall, an denen er leidet.

„Das war gar nicht so einfach. Man muss betteln. Ein Teil der Summe haben wir dann erst mal selbst gezahlt, damit es losgehen kann“, sagt Rodemeyer. Später wurde dann mit Unterstützung des Vereins „Hafensänger & Puffmusiker“ ein Spendenkonto für Lilly und Tim eingerichtet.

Dankbar für Spenden

Heute sind die Rodemeyers froh über die vielen Spenden, durch diese jetzt die Finanzierung gesichert ist. „Wir sind allen Unterstützern sehr dankbar. Vor allem aber Kati, der wir viel zu verdanken haben“, sagt die Mutter. Im Laufe der vergangenen Monate ist zwischen der Familie und der Trainerin eine tiefe Freundschaft entstanden – die auch nach der Assistenzhunde-Prüfung weiter gepflegt werden soll.

Ohnehin endet der gemeinsame Weg nicht mit einer Urkunde. Auch nach der Grundausbildung überprüft die erfahrene Trainerin regelmäßig die Zusammenarbeit zwischen Lilly und Tim. Damit die zwei auch in Zukunft viele schöne Tage bei gemeinsamen Ausflügen erleben können.

Weitere Informationen über die Arbeit von Kati Zimmermann gibt es auf ihrer Homepage www.akademie-fuer-assistenzhunde.de. Wer die Entwicklung von Lilly und Tim weiter begleiten möchte, findet sie bei Facebook auf der Seite „Lilly und Tim".

Quelle: BlickPunkt Nienburg