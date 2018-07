„Cold-Case“: Mordanklage nach 34 Jahren

Nienburg/Verden. Mordanklage nach 34 Jahren: In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1984 war der damals 49-jährige Wilhelm Rettberg in Nienburg am Weserwall ausgeraubt und getötet worden.

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Verden gegen einen heute 54-Jährigen Anklage wegen Mordes erhoben.

Der zur Tatzeit 20 Jahre alte Mann soll an der Weser in Nienburg einen passionierten Hobbyangler aus Habgier ausgeraubt und erschlagen haben. „Weil der Angeschuldigte zur Tatzeit 20 Jahre alt war und damit in strafrechtlicher Hinsicht Heranwachsender war, war die Anklage zur Jugendstrafkammer zu erheben“,berichtet Staatsanwalt Martin Schanz, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Verden.

Während die Staatsanwaltschaft den Mord auch nach 34 Jahren noch strafrechtlich verfolgen kann, ist ein möglicher Raub verjährt. „Mord verjährt nicht“,erklärt Schanz. Der Angeschuldigte befinde sich wegen einer anderen Straftat in Haft, wie die Staatsanwaltschaft Verden am Dienstag mitteilte. Zum Grund der Inhaftierung gab es keine Angaben.

Das Opfer Wilhelm Rettberg war leidenschaftlicher Hobbyangler und hatte am Abend des 3. Juli 1984 am Weserwall Würmer gesucht. Sein Leichnam wurde am folgenden Morgen um 6.50 Uhr am Weserwall in Höhe des Bürgermeister-Stahn-Walls an der Uferbefestigung gefunden. Rettberg hatte infolge erheblicher Gewalteinwirkung gegen den Kopf ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, an dem er starb. Ein Tatverdächtiger konnte lange Zeit nicht ermittelt werden.

Vor zwei Jahren rollte die Staatsanwaltschaft in Verden diesen ungelösten „Cold Case“ neu auf. Es sei ein üblicher Vorgang, dass auch jahrelang zurückliegende Fälle regelmäßig geprüft und zum Teil wegen neuer Erkenntnisse oder neuen technischen Ermittlungsmöglichkeiten neu bewertet würden. Nach aufwendigen und intensiven Ermittlungen, die eine Vorstellung des Falles in der Fernsehsendung „Aktenzeichen xy … ungelöst“ und sogar mehrere Zeugenvernehmungen in Kanada umfassten, gelang ihr die Aufklärung und sie konnte Anklage erheben.

Quelle: BlickPunkt Nienburg