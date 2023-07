Angeklagter verlässt Urteilsverkündung: „Ich muss gar nichts. Tschüss.“

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Vierer Betrugsfälle soll ein Mann aus Steyerberg sich schuldig gemacht haben. Bei seiner Berufungsverhandlung vor dem Landgericht schimpfte er viel.

Verden/Steyerberg – Ein 36 Jahre alter Angeklagter aus Steyerberg war so verärgert über ein Urteil des Verdener Landgerichts, dass er die Vorsitzende Richterin während der Urteilsverkündung mehrfach unterbrach und schimpfend den Gerichtssaal verließ. Der Verteidiger konnte seinen Mandanten zwar zurückholen, aber die weitere Begründung, warum er wegen Betrugs in vier Fällen für 17 Monate in Haft soll, wollte der Mann gar nicht hören.

Amtsgericht Stolzenau hatte Steyerberg zu einer 17-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt

„Ich habe nichts zu sagen, weil ich nichts gemacht habe“, behauptete er zu Beginn des zweiten Verhandlungstages. Zeugen zu den vier Betrugsfällen, begangen durch nicht bezahlte Bestellungen auf dem Internetportal Ebay-Kleinanzeigen im Jahr 2021, waren bereits am ersten Verhandlungstag befragt worden. Es ging um Handys und eine Gucci-Tasche. 940 Euro hat der Angeklagte durch die Taten erlangt. Zu dieser Überzeugung gelangten am Ende der Berufungsverhandlung die Staatsanwältin und die fünfte Kleine Strafkammer.

Auf Fotos, die aus einem „Ident-Verfahren“ der Postbank stammen, also einer elektronischen Identifizierung, erkannte sich der Angeklagte angeblich nicht. „Er erinnert sich nicht daran“, erklärte der Verteidiger. Gemeint waren die Kontoeröffnung und die Fotos. Die Vorsitzende fragte beim Angeklagten nach, der sich naiv und unschuldig zeigte: „Bin ich das? Keine Ahnung. Ich glaub das nicht.“

Doch das sah schon in der Vergangenheit ein Strafrichter des Amtsgerichts Stolzenau anders. Dort war der Steyerberger bereits am 1. Juni 2022 dieser Taten schuldig gesprochen und die 17-monatige Bewährungsstrafe verhängt worden. Dagegen hatte der Steyerberger Rechtsmittel eingelegt.

Seine Berufung wurde in Verden verworfen. „Sie waren in Geldnot“, stellte die Verdener Richterin in der mündlichen Urteilsbegründung fest und wurde mehrfach von dem 36-Jährigen unterbrochen. „Sie müssen das jetzt aushalten“, versuchte sie ihn noch in die Schranken zu weisen. „Ich muss gar nichts. Tschüss. Ich möchte mir diesen Bullshit nicht anhören“, sprach der Angeklagte und verließ wütend den Saal.

Erneute Bewährung aufgrund einschlägiger Vorstrafen nicht möglich

Während die Protokollführerin die Wachtmeister rufen sollte, hörte man den Mann draußen im Flur mit osteuropäischen Akzent schimpfen. Als zwei Wachtmeister ein paar Minuten später kurz vorbei schauten, saß der 36-Jährige bereits wieder auf seinem Platz. Aber ruhig blieb er im weiteren Verlauf der Urteilsverkündung nicht. „Ich will gehen, schnell Straftaten begehen. Jetzt bin ich schlau. Sie haben mir ein paar Tipps gegeben“, sagte er in Richtung der Staatsanwältin.

Dass wegen seiner teils einschlägigen Vorstrafen und einer laufenden Bewährung, selbige nicht erneut in Betracht kam, versuchte ihm die Richterin noch zu erklären: „Das sind Steine, die Sie sich selbst in den Weg gelegt haben.“

Ich trage gar nichts. Es ist 15 Uhr. Ich will jetzt Kaffee und Kuchen.

Abschließend teilte die Richterin ihm mit, dass er die Kosten des Verfahrens zu tragen haben. „Ich trage gar nichts. Es ist 15 Uhr. Ich will jetzt Kaffee und Kuchen. Das machen doch Deutsche um drei Uhr immer“, so sein Schlusswort nach Verkündung des nicht rechtskräftigen Urteils.