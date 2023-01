Angeklagte aus Stolzenau und Rehburg gestehen Einbrüche

Von: Wiebke Bruns

Die Einbrüche, derer sie beschuldigt werden, haben zwei Männer und Stolzenau und Rehburg gestanden. Zur Rolle des Jüngeren sagen sie unterschiedlich aus.

Verden/Rehburg/Stolzenau – Vor keiner leichten Aufgabe steht die 3. Große Strafkammer am Landgericht Verden in dem Prozess gegen zwei Angeklagte aus Rehburg und Stolzenau (21 und 39 Jahre). Beide Männer haben ihre Beteiligung an einem Einbruch in eine Bäckerei in Dorfmark und einen schweren Raub in Wietzendorf zugegeben. Strittig ist, in welchem Umfang der 21-Jährige an der Tatausführung und Planung beteiligt war.

Angeklagter habe sich aufgrund von Spiel- und Trinksucht in einer „ausweglosen Situation“ gesehen

„Um es kurz zu machen, die Vorwürfe entsprechen der Wahrheit. Ich habe die Taten begangen, das will ich gar nicht bestreiten“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung des 39-Jährigen, die der Verteidiger verlesen hat. Damit räumte der seit dem 23. Mai 2022 in Haft sitzende Stolzenauer ein, in der Nacht zum 8. März 2022 zunächst in eine Bäckerei in Bomlitz eingebrochen zu sein und rund eineinhalb Stunden später in Geschäfts- und Privaträume in Wietzendorf, wo Eheleute im Schlaf überrascht worden waren. Durch beide Taten sollen durch die Angeklagten insgesamt 930 Euro erlangt worden sein.

Gehandelt habe er „nicht aus Boshaftigkeit oder Geldgeilheit“, sondern weil er sich infolge seiner Spiel- und Trinksucht in einer „ausweglosen Situation“ gesehen habe, ließ der 39-Jährige erklären. „Gefangen im Dunstnebel der Hemmungslosigkeit“ habe er die beschriebenen Taten begangen.

Wie bereits berichtet, behauptet der 21-Jährige erst vor Ort von den Taten erfahren zu haben und unter dem Druck von Spielschulden von dem 39-Jährigen zum Mitmachen gedrängt worden zu sein. Noch auf der Anfahrt sei er nur von dem Besuch einer Spielothek nahe Soltau ausgegangen.

„Ich bin schockiert, dass er die Tatsachen so verdreht. Dass ich ihn drangsaliert, in Geiselhaft genommen, reingedrungen hätte“, ließ dagegen der 39-Jährige von seinem Verteidiger erklären. Der 21-Jährige sei für ihn „wie ein kleiner Bruder“.

Zur Rolle des 21-Jährigen unterscheiden sich die Aussagen deutlich

Getroffen habe er ihn, wie so oft, auch am 7. März 2022 in einer Spielhalle. „Ganz locker haben wir darüber gesprochen, dass wir Geld benötigten. Wir wollten rumfahren und gucken, was geht.“ Der 21-Jährige habe gewusst, dass er, der 39-Jährige, so etwas öfter mache. Gemeinsam hätten sie dann beschlossen, in der Nacht loszufahren und dann die beiden Taten begangen.

Beide Männer sitzen seit rund sieben Monaten in Untersuchungshaft. Bei dem 21-Jährigen wird zu prüfen sein, ob noch Jugendrecht anzuwenden ist, was „unter Berücksichtigung der Lebensumstände unumgänglich sein, dürfte“, berichtete Richterin Anja Bederna als Vorsitzende aus einem nicht öffentlichen Gespräch der Juristen. Eine bewährungsfähige Strafe, also maximal zwei Jahre, sei Ziel der Verteidiger, aber das komme für die Staatsanwaltschaft nur bei einer „sehr untergeordneten Rolle entsprechend seiner Einlassung in Betracht“.

Dem entgegen steht die Schilderung des 39-Jährigen, dem nach den Ausführungen der Vorsitzenden eine mehrjährige Haftstrafe erwartet. Für „unumgänglich“ halte dessen Verteidiger die Einholung eines Sachverständigengutachtens hinsichtlich der geschilderten „Alkohol- und Spielsuchtproblematik“. Jedoch war der Kammer bislang von dem behaupteten Alkoholproblem nichts bekannt. Aus den Akten habe sich diesbezüglich bislang nichts ergeben.