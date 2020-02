Steyerberg: Anbau an Reihenhaus brennt ab

Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

+ © Thomas Glauer Über die Drehleiter wurden Fassadenteile entfernt © Thomas Glauer

Steyerberg - von Thomas Glauer. Der Anbau an einem Reihenhaus in Steyerberg brennt in der Nacht auf Dienstag ab. Die Feuerwehr verhindert ein Übergreifen auf das direkt angrenzende Wohnhaus.