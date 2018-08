Altstadtfest Nienburg: Countdown läuft

Nienburg - Von Johanna Müller. Freunde treffen, vor den Bühnen tanzen und gemeinsam mit internationalen Musikern oder lokalen Stimmungsmachern schöne Stunden verbringen – dafür steht das Altstadtfest in Nienburg. Ein Blick auf das gerade präsentierte Programm zeigt: Auch die kommende Ausgabe vom 20. bis 23. September wird wieder vielfältig.

„Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Mitorganisator Jens Bokeloh von der Werbegemeinschaft „Nienburg Service“. Und damit verspricht er nicht zu viel. Von Pop über Rock bis zu Folk oder Boogie Woogie ist alles vertreten. Mehr als 70 Bands werden von Donnerstag bis Samstag auf den 8 Bühnen in der Stadt spielen. Besonders freut die Veranstalter, dass wieder viele Musikgruppen aus der Region das Fest bereichern werden.

Mit einer solchen startet das Spektakel: Die Gruppe „Meilentaucher“ aus Hoya eröffnet am Donnerstagabend auf der Kirchplatz-Bühne das Programm. Mit tanzbarem Pop-Rock stimmen sie das Publikum auf das Fest ein. Nicht ohne Grund werden sie daher auf der selben Bühne stehen, die direkt nach ihnen der international erfolgreiche Rockmusiker Henning Wehland einnimmt. Der Gründer der Rockband „H-Blochx“ arbeitet unter anderem mit den Söhnen Mannheims um Xavier Naidoo zusammen und schreibt Lieder für Sarah Conner. Außerdem ist er selbst erfolgreich als Musiker unterwegs und wurde durch sein Mitwirken bei Fernsehshows wie „Sing meinen Song“ oder „X-Factor“ bekannt.

„Big Maggas“ in Nienburg: Kult seit 10 Jahren

Auf der großen Bühne geht es am Freitag dann weiter mit den „Nightlights“, „Bernie Paul“ und selbstverständlich den „Big Maggas“, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal an die Weser kommen. „Die sind schon Kult“, findet Bokeloh, der sich darüber freut, dass die Gruppe auch nach all den Jahren noch ein Publikumsmagnet ist.

Große Namen stehen am Samstag auf der Kirchplatz-Bühne – und dahinter steht auch etwas. So bringt „The Robbie Experience“ nicht nur die Musik von Superstar Robbie Williams mit, sondern auch sein Entertaiment. Ganz nach dem Motto „Let Me Entertain You“ treten auch die „Weather Girls“ vor das Nienburger Publikum. Die Nichten der berühmten Sängerinnen lassen Hits wie „It’s Raining Men“ wieder aufleben. Außerdem wird rund um die Kirche zur Musik vom „Electric Light Orchestra E.L.O“ getanzt, die von Phil Bates präsentiert wird.

+ Beim Altstadtfest wird wieder gefeiert. © Andermann

Doch zum Altstatdfest gehören nicht nur international bekannte Bands – diese runden das Programm eher ab, finden die Organisatoren, die in diesem Jahr noch mehr Abwechslung bieten möchten. Auch Nischen zu bedienen, ist dabei das Ziel. „Die Zuhörer waren im letzten Jahr vom Folk begeistert, jetzt wollen wir diese Programme weiter ausbauen“, erklärt Bokeloh. Daher wird es etwa am Posthof wieder Irisch, wenn beim Folkfestival der Alten Kapelle Haßbergen „on Tour“ die „Old Chapel Five“ und „Drops of Green“ aus Irland auf der Bühne stehen.

Bühne kommt wieder

Wiederbelebt wird außerdem die Bühne vor dem Polizeimuseum. Wer schon vor 10 Jahren beim Altstadtfest dabei war, erinnert sich vielleicht an die Country-Sausen, die dort gefeiert wurden. Mit ähnlicher Musik soll dort dieser Teil der Langen Straße belebt werden. Dafür wird es keine Bühne mehr nahe des Spargelbrunnens, vor der Blickpunkt-Redaktion geben. „Wir rücken die Bühne etwas mehr ins Geschehen“, erklärt Mitorganisator Georgios Pechlevanoudis.

Außerdem wird es eine Änderung am Maximilian geben. Hier wird die Bühne etwas weiter auf die Wallanlagen versetzt. Dafür kommt erneut ein Riesenrad zum Altstadtfest, das auf dem Ernst-Thoms-Platz den Eingang zur Langen Straße bereichern soll. „Das ist ein Highlight im Eingangsbereich zum Fest“, findet Pechlevanoudis. Auch das Programm auf der dortigen Bühne wird ausgebaut, indem tagsüber dem Publikum etwas geboten wird.

Ohne „Burnout Festival“ geht es nicht

Doch nicht nur ihr eigenes Programm legen Bokeloh und Pechlevanoudis den Besuchern des Altstadtfestes an Herz. Bereits seit 25 Jahren gehört das „Burnout Festival“ an der Weser zum Stadtfest dazu und sei auch nicht mehr wegzudenken, finden die Organisatoren. Hier präsentiert die Rockinitiative Nienburg/Weser wieder ein Line-Up mit Musik für „härtere“ Geschmäcker. Mit dabei sind die Indiepunker „the deadnotes“ aus Freiburg oder „Boy Adam“ mit Alternative Rock aus Hannover. Aber auch Nienburger Künstler wie der Liedermacher „timnähtkleider“ oder das Singer-Songwriter Duo „The Curious Mind“ aus Nienburg haben ihren festen Platz bei der Kultveranstaltung.