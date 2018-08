Altsachsen-Siedlung größer als gedacht

Funde vorgestellt

Studenten der Universität Göttingen arbeiten fleißig auf der Ausgrabungsstelle mit.

Liebenau/Steyerberg - Von Max Brinkmann.Menschen leben mit ihren Rindern gemeinsam unter einem Dach. Sie betreiben Ackerbau und Viehzucht, fertigen Messer und Schmuck oder angeln an den beiden umliegenden Flüssen – diese werden zeitgleich auch als Handelswege genutzt. Nein es ist nicht schon wieder „ConQuest of Mythodea“ in Brokeloh – vor gut 1 200 Jahren sah es südwestlich von Liebenau genauso aus.