Mindestlohn: IG Bau fordert mehr Kontrollen im Kreis

Teilen

Der Zoll kontrolliert die Einhaltung des Mindestlohns. Die IG Bau fordert intensivere Kontrollen und mehr Präsenz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. © IGB

Landkreis – 61 Ermittlungsverfahren hat das Hauptzollamt Hannover im Jahr 2022 eingeleitet, weil Unternehmen entweder den gesetzlichen Mindestlohn oder bestehende Branchenmindestlöhne unterschritten, gar nicht oder zu spät gezahlt haben. Das berichtet die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) in einer Mitteilung. Die Folge: Die „schwarzen Schafe“ wurden mit insgesamt rund 322 000 Euro Verwarnungs- und Bußgeldern belegt.

Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf eine Erhebung des Bundesfinanzministeriums für den Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup (SPD), der auch Mitglied im Finanzausschuss des Parlaments ist. Zum Vergleich: 2021 leitete das Hauptzollamt Hannover insgesamt 75 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Betrugs und der Trickserei bei Mindestlöhnen ein. Die Höhe der Verwarn- und Bußgelder lag damals bei rund 253 000 Euro.

Wlodarski: „Nur die Spitze des Eisbergs“

„Auch wenn sich der überwiegende Teil der Unternehmen gesetzestreu verhält: Insbesondere auf dem Bau gibt es immer wieder ‚schwarze Schafe‘“, sagt Wlodarski. So habe die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Hannover im vergangenen Jahr allein 21 Verfahren wegen Mindestlohnverstößen auf Baustellen eingeleitet. Für die Bezirksvorsitzende der IG BAU Niedersachsen-Mitte sind die Ermittlungsverfahren laut Mitteilung „nur die Spitze des Eisbergs“. Die tatsächlichen Zahlen dürften, weitaus höher sein, schätzt Wlodarski.

Die IG Bau kritisiert in diesem Zusammenhang insbesondere die seltenen Mindestlohn-Kontrollen. „ Das Risiko, erwischt zu werden, ist für Mindestlohn-Betrüger viel zu gering“, meint sie und fordert einen stärkeren Kontrolldruck. „Deshalb sollte der Zoll auch im Landkreis Nienburg noch mehr Präsenz zeigen. Dafür ist allerdings entscheidend, dass die FKS zusätzliches Personal bekommt“, betont die Bezirksvorsitzende.

Doch was, wenn der Chef den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn nicht zahlen will? Wenn Beschäftigte feststellen, dass sich ihr Arbeitgeber weigert, den Mindestlohn zu zahlen, dann „ist das ein klarer Gesetzesverstoß“, betont der DGB. Das gelte auch für Tricksereien bei der Arbeitszeit. Der DGB nennt dazu folgendes Beispiel: Wenn weniger Stunden bezahlt werden, als gearbeitet wurden, und so der Mindestlohn nur rein rechnerisch gezahlt wird, aber nicht tatsächlich, dann ist das nicht rechtens.

DGB: Verstöße zunächst schriftlich monieren

Wer solche Praktiken erlebt, sollte sie nicht einfach hinnehmen. Der DGB empfiehlt, zunächst den direkten Vorgesetzten schriftlich auf den Mindestlohnverstoß hinzuweisen. Reagiert der Arbeitgeber nicht, bleibt den Betroffenen nur noch, ihren Arbeitgeber auf Auszahlung des Mindestlohns zu verklagen.

Nach Angaben des DGB hat die Mindestlohn-Kommission am 26. Juni 2023 beschlossen, den Mindestlohn zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro zu erhöhen. Viel zu wenig in den Augen des DGB: „Dieser Beschluss wurde gegen die Stimmen der Gewerkschaftsvertreter*innen gefasst“, schreibt die Gewerkschaft auf ihrer Webseite. kat/ps