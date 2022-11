Kloster Loccum steht kopf: Adventsmarkt wird doppelt so groß und einen Tag länger als gewohnt

Von: Beate Ney-Janßen

Teilen

Wenn die erste Adventskrone in Loccums Stiftskirche aufgezogen wird, ist es Zeit für den Adventsmarkt. © Beate Ney-Janßen

Bald wird es weihnachtlich im Kloster in Loccum. Denn am 26. und 27. November wird ein Adventsmarkt auf die Beine gestellt.

Loccum – Das ganze Kloster voller Advent – so wird es sein am 26. und 27. November. Kloster, Kirchengemeinde und Loccums Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) haben sich erstmals in der 859-jährigen Geschichte des Klosters zusammengetan, um einen Adventsmarkt auf die Beine zu stellen, wie ihn der altehrwürdige Ort zuvor nicht gesehen hat. Und das am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr.

Kloster Loccum steht kopf: Adventsmarkt am 26. und 27. November

Ging es nicht immer nur mit Mäuseschritten voran, wenn der Kreuzgang zum Adventsmarkt wurde? Wer es einmal erlebt hat, erinnert sich an das Gedränge unter dem mittelalterlichen Gewölbe, an Buden mit schönen Kleinigkeiten, an den Duft von Mutzenmandeln und Bienenwachs, an Tannengrün und an die legendäre Loccumer Kaffeetafel, bei der Hausfrauen und -männer ihre Backkunst in Vollendung auf den Tisch bringen.

Auch werden wieder viele Kleinigkeiten verkauft. © Beate Ney-Janßen

In Erinnerung geblieben ist das Gewusel in den vielen Kapellen am Kreuzgang und die Musik, die vom Flötenchor bis zum Orgelklang die große Stiftskirche füllt. Das alles wird es in diesem Jahr geben – und noch viel mehr, denn neben Kreuzgang, Kirche und Kapellen kommt der Adventsmarkt nun auch ins Freie.

Wichtelpakete, Bücher, Eierpunsch: Adventsmarkt in Loccum mit vielen Überraschungen

Die Platzvergabe im Kreuzgang hat die Kirchengemeinde organisiert und der HGV hat weiteren 20 Ständen zugesagt, dass sie zwischen Kirche, Torhaus und Konventsgebäude einen Platz bekommen. Stolzenaus Rotarier werfen sich in ihre Mönchskluft und bauen die Klosterschänke auf. Der TSV Loccum sammelt unter seinen Mitgliedern Wichtelpakete ein, die er verkaufen will – garantiert ohne Schrott, wie er beteuert.

Die Altpapiergruppe kommt mit Tausenden Büchern aus zweiter Hand, Loccums Geflügelzüchter bieten Eierpunsch an und bekommen hochprozentige Konkurrenz von der ersten Destillerie Loccums – Jan Kruse und Dennis Lampe bringen Calvados, Geiste und Brände aus eigener Produktion mit. Bratwurst, Burger, Flammlachs oder Donuts? Alles dabei, wenn im Kloster Advent gefeiert wird.