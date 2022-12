Neue Chronik „400 Jahre Bürgerschießen in Hoya“

Teilen

Stolz auf die neue Chronik: Stadtdirektor Detlef Meyer (stehend, Zweiter von links) mit den Autoren (stehend, von links) Jan Witte, Axel Pielhop, Harald Jüttner, Thomas Stukenborg sowie (sitzend) Andreas Ruh und Elfriede Hornecker. Es fehlt Klaus Asendorf. © Mareike Hahn

Hoya – Alles begann mit dem Streben nach Verteidigung. Um die Bürger zu animieren, Waffen zu kaufen und das Schießen zu üben, rief der Hoyaer Graf einst einen Schießwettbewerb ins Leben. Diesen Wettbewerb gibt es noch heute. Die ganze Geschichte ist nachzulesen in der neuen Chronik „400 Jahre Bürgerschießen in Hoya – Ein Landesfremder könnte glauben, der Feind sei vor den Toren“.

Ein Team aus sieben Autoren hat viel Zeit und Herzblut investiert, um das 116 Seiten dicke, reich bebilderte Hardcover-Buch im quadratischen Format zu verfassen. Die Gruppe recherchierte in verschiedenen Archiven, etwa im Landesarchiv, im Staatsarchiv und in Familienbüchern. Auch das Hoyaer Wochenblatt, Vorläufer der Kreiszeitung, war eine hilfreiche Quelle. In dem Buch erzählen die Beteiligten die Geschichte des Bürgerschießens in 20 Kapiteln. „Wir haben sehr viel Neues hervorgezaubert“, sagt Andreas Ruh. Elfriede Hornecker ergänzt: „Es sollte keine Festzeitung werden, sondern ein Buch, das man gerne in die Hand nimmt und das wissenschaftlichen Standards entspricht.“

Ursprünglich sollte das Jubiläum des Bürgerschießens 2021 gefeiert werden, aber Corona kam dazwischen. Im kommenden Jahr wird die Feier nachgeholt. Deshalb erscheint auch die Chronik erst jetzt. „Wir haben etwa anderthalb Jahre daran gesessen und dann noch redigiert“, sagt Harald Jüttner.

Ausschlaggebend für das Jubiläumsjahr ist die älteste Hoyaer Königsplakette, die von 1621 stammt. Tatsächlich gibt es das Bürgerschießen hierzulande aber schon sehr viel länger, sagt Hornecker. Am Anfang stand ein Holz-Papagei im Mittelpunkt, erklärt Ruh. Als um 1570 der letzte Hoyaer Graf, Otto VIII., regierte, schoss man mit Vorderladern auf eine Vogelstange. „Der Papagei war eine Art farbenfrohe Fantasiefigur, die nur Seeleute schon in echt gesehen hatten“, sagt Ruh. Alle wehrfähigen Männer mussten bei Androhung von Strafe am Vogelschießen teilnehmen.

„Die Geschichte des Bürgerschützenwesens ist eine völlig andere als die des Schützenvereinswesens“, erläutert Hornecker, die knapp 20 Jahre das Hoyaer Heimatmuseum geleitet hat. „Das war eine hochherrschaftliche Angelegenheit. Dörfer hatten bestimmte Rechte und Pflichten, als sie Flecken wurden. So mussten sie die Stadtmauern verteidigen.“ Nun gaben viele Bürger ihr Geld aber lieber für Vieh, Betrieb und Haushalt aus als für Schusswaffen. Das änderte Graf Otto VIII. mit dem Schießwettbewerb. Dabei floss übrigens viel Bier. Früher war eben nicht alles anders.

Ein ganzes Kapitel ist der Rolle des Biers gewidmet, geschrieben von Thomas Stukenborg, seines Zeichens Braumeister. Die Bärenkappenkompagnie zu Hoya („auf einem Bierdeckel gegründet“) ist ebenso Thema wie die Bürgervereine und der Maibaum.

Ein weiteres Kapitel befasst sich mit einem 32 Jahre andauernden Verbot des Schießwettbewerbs, das 1710 ausgesprochen wurde. Das Fest habe zu „allerhand liederlich Händel Anlass gegeben“, heißt es in der Begründung der Regierung. Jan Witte spricht von „Besäufnissen“, einem hohen Risiko durch die Kombination Feuerwaffe und Alkohol und von Gewaltausbrüchen.

1856 wurden im Königreich Hannover Schützenvereine zugelassen. Rechtshistoriker Witte erklärt: „Fortan gab es ein Nebeneinander vom Bürgerschießen, so der neue Name, und von Schützenfesten.“ Und so ist es noch heute.

Wo es das Buch gibt

Herausgeberin der Chronik „400 Jahre Bürgerschießen in Hoya“ ist die Stadt Hoya. Die erste Auflage umfasst 700 Exemplare. Erhältlich ist das Buch für 12 Euro in Hoya im Heimatmuseum (Im Park 1, Telefon 04251/671679) und im Schreibwarengeschäft Brüggemann (Lange Straße 18-20, Telefon 04251/672718).

Von Mareike Hahn