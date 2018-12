Abgebrannt, ausgebremst und zugefroren

Landkreis - von Leif Rullhusen. Das Jahr 2018 befindet sich auf der Zielgeraden. Gerade einmal elf Tage fehlen noch. In Erinnerung werden vor allem der Jahrhundertsommer und die große Trockenheit bleiben.

Natürlich ist in den vergangenen knapp zwölf Monaten sehr viel mehr passiert. Tragische, kuriose – aber auch schöne Ereignisse bestimmten die Schlagzeilen. Selbstverständlich waren die überregionalen spektakulärer, als die regionalen. Trotzdem ist auch im Landkreis Nienburg im zurückliegenden Jahr so manches erwähnenswertes passiert.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft fliegt erstmals aus einer WM-Vorrunde. Der FC Bayern wird schon wieder Deutscher Meister. Die Bürger schwitzten unter der sengenden Sonne des Jahrhundertsommers und bestaunen die spektakuläre Kombination aus Blutmond und Mondfinsternis.

In Kalifornien sowie Schweden wüten verheerende Waldbrände, in Genua fordert der Einsturz einer Autobahnbrücke unzählige Opfer und in Indonesien sterben 189 Menschen bei einem Flugzeugabsturz. Für immer Abschied nehmen müssen die Menschen unter anderem von Moderator Dieter Thomas Heck, Liedermacher Ingo Insterburg, Ex-US-Präsident George W. Bush, Operndiva Montserrat Caballé sowie Hollywoodstar Burt Reynolds. Das Jahr 2018 ist in vieler Hinsicht bewegend und rekordverdächtig. Auch im Landkreis Nienburg passierte in den zwölf zurückliegenden Monaten so einiges.

Januar

Der erste Feuerwehreinsatz lässt nicht lange auf sich warten. Am Neujahrsnachmittag brennt ein Wohnhaus in Rehburg komplett ab. Das kann auch ein Großeinsatz der Feuerwehren nicht verhindern.

+ Am Neujahrsnachmittag brannte ein Wohnhaus in Rehburg komplett ab. © Sandra Reising

Von Trockenheit ist noch nichts zu spüren. Im Gegenteil: Die Pegel entlang der Weser klettern unaufhörlich. Es ist das größte Hochwasser der vergangenen sieben Jahre. Vor dem ersten Januar-Wochenende drohen sogar Straßensperrungen, die allerdings ausbleiben. Die Schifffahrt war da längst eingestellt.

Großinvestition in die Gesundheit: Die Helios Kliniken Mittelweser schaffen sich für 600 000 Euro einen neuen Computertomographen an. Der leistet mehr bei weniger Strahlung.

Ausgebremst: Vor den Kindergärten an der Hannoverschen Straße in Nienburg brauchen Autofahrer einen vorsichtigen Gasfuß. Die Stadt hat dort die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Ein klaffendes Loch in Nienburgs Fußgängerzone sorgt für Aufmerksamkeit. Urplötzlich war der Straßenbelag über Nacht abgesackt und hat eine tiefe Delle hinterlassen. Als Mitarbeiter die Pflastersteine und darunter liegende Tragschicht entfernen, stoßen sie auf ein viereinhalb Meter tiefes Loch. Ein defektes Abwasserrohr, verbunden mit permanenten Regenfällen hat die Unterspülung verursacht.

Für DTM-Champion René Rast beginnt das Rennjahr mit einem Debakel. Nach 18 Stunden ist der Langstreckenklassiker in Daytona für den Steyerberger vorzeitig beendet. Nachdem ein Rennwagen seines Teams spektakulär Feuer fängt, nimmt der Rennstall den zweiten mit Rast am Steuer aus Sicherheitsgründen ebenfalls aus dem Rennen.

Februar

Der spektakuläre Unfall auf der Verdener Landstraße in Nienburg hatte im Sommer 2016 zwei Todesopfer gefordert. Nun wird der Unfallfahrer, der in jener Nacht mit über 90 Stundenkilometern durch Nienburgs Innenstadt gerast war, zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Fischertechnik in XXL steht zukünftig auf dem Gelände der Raiffeisen-Agil in Leese für Notfälle bereit. Der Netzbetreiber Avacon lagert dort transportable Bausatz-Strommasten. Sie sollen beschädigte Stromtrassen – zum Beispiel durch Sturm oder Schnee – überbrücken. Ihr Einsatzgebiet reicht von der Nordseeküste bis Südhessen.

+ Fischertechnik in XXL: Der Netzbetreiber Avacon lagert auf dem Gelände der Raiffeisen-Agil in Leese transportable Bausatz-Strommasten. © Leif Rullhusen

Elf Geschäftsstellen will die Sparkasse im Landkreis schließen. Hauptgründe seien rückläufige Zinserträge und zunehmende Online-Nutzung, teilt der Vorstand mit. Eine Fusion mit größeren Sparkassen sei dagegen kein Thema.

Drei Verletzte und ein total zerstörter Mercedes sind die Bilanz eines Unfalls auf der Nienburger Bahnhofstraße. Aus ungeklärter Ursache kommt das Auto frühmorgens von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und krachte in den Treppenturm des Parkhauses.

Kaum fertig, steht schon der erste Anbau an die IGS in Nienburg an. Mit einem kollektiven Spatenstich geben Vertreter aus Verwaltung, Politik und Planungsbüro das Startsignal für den Erweiterungsbau, in den die Sekundarstufe II einziehen wird.

März

Vor dem Jahrhundertsommer wird es erstmal richtig kalt. Anfang März treiben auf der Weser dicke Eisschollen und es steht sogar ein Eisbrecher bereit, um die Schleusenbereiche in Landesbergen und Drakenburg eisfrei zu halten.

+ Im März treiben dicke Eisschollen auf der Weser. Sogar ein Eisbrecher wird bereit gestellt. © Leif Rullhusen

Wiederholungssieger: Der Chor der Nienburger Albert-Schweitzer-Schule gewinnt zum zweiten Mal nach 2014 den Chor- und Musicalwettbewerb „Sing mit“ des Lions Clubs Grafschaft Hoya.

Cold Case: Nach 50 Jahren rollt die Polizei den Fall Elke Kerll wider auf. Die Nienburgerin verschwand damals spurlos. Trotz eines Beitrags bei Aktenzeichen XY gab es bis Jahresende keine neuen Erkenntnisse. Später gibt es noch einen Hinweis auf den Fundort ihrer Leiche – ohne Ergebnis.

Spektakulär verabschiedet sich ein Tanklaster aus dem Straßenverkehr. Dessen Fahrerin gerät mit dem Lkw im Binner Wald auf den augeweichten Seitenraum. Daraufhin rutsch der Tanklaster eine Böschung hinter und überschlägt sich. Die Fahrerin verletzt sich dabei schwer, Heizöl läuft nicht aus.

Quelle: BlickPunkt Nienburg