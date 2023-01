Zwei Weltkriegs-Granaten in Hannover entdeckt – Räumung beginnt

Von: Anika Zuschke

In Hannover wurden zwei Weltkriegs-Granaten entdeckt. (Symbolbild) © Maximilian Koch/Imago

In Hannover wurden am Donnerstag zwei Weltkriegs-Granaten entdeckt, die am gleichen Tag noch gesprengt werden sollen. Die Evakuierung hat begonnen.

Hannover – Auf einem Feld in Hannover sind zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie sollen noch am Donnerstag gesprengt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Nahbereich rund um den Fundort werde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Etwa 850 Menschen mussten um 19:00 Uhr ihre Wohnungen verlassen. In der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

Weltkriegs-Granaten in Hannover entdeckt – Evakuierung beginnt

„Für den Personentransport in die Sammelstelle werden bei Bedarf kostenlose Transportfahrzeuge bereitgestellt. Betroffene Personen werden gebeten, die Räumkräfte vor Ort anzusprechen“, heißt es auf der Website der niedersächsischen Hauptstadt. Für Fragen stehe ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800 - 731 31 31 zur Verfügung. (Mit Material der dpa)