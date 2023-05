Zwei Segler kentern vor Norderney: Seenot-Retter rücken aus

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Als zwei Segler zwischen den Inseln Norderney und Juist in Seenot geraten, zögern die Helfer keine Sekunde und rücken aus. Es besteht Lebensgefahr.

Norderney – Der Notruf geht kurz nach 18 Uhr ein: Zwei Segler, ein Mann und eine Frau aus den Niederlanden, waren mit ihrem Segelboot auf eine Sandbank gelaufen und dann von der Brandung überspült worden. „Der Mann und die Frau ließen ihre Rettungsinsel zu Wasser, die sich im Seegang jedoch sofort losriss und abtrieb“, berichten die Helfer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in einer Mitteilung.

Das Wrack der gekenterten Segelyacht zwischen den Inseln Juist und Norderney. © DGzRS

Trotz der starken Strömung hätten sich die beiden in der Nähe des Wracks im Wasser halten können, bis die Retter mit einem Boot zu ihnen gelangen konnten. Beide Segler wurden an Bord und damit in Sicherheit gezogen. An Bord der „Hans Hackmack“ versorgten die Seenotretter die beiden mit trockener Kleidung und warmen Getränken.

Zwei Segler kentern vor Norderney: Seenot-Retter rücken aus – Geretteten standen unter Schock

Da die Geretteten unter Schock standen, alarmierten die Seenotretter zur Sicherheit den Rettungsdienst an Land. Im Hafen von Norderney wartete bereits ein Rettungswagen auf die Niederländer.