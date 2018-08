Zwei Palästinenser wegen Werbens für IS angeklagt

Celle - Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat zwei 22 Jahre alte Palästinenser wegen des Verdachts des Werbens um Mitglieder für die Terrororganisation Islamischer Staat angeklagt.

Die beiden Männer sollen von September 2017 bis zur ihren Festnahmen am 12. Dezember in sozialen Medien zur Unterstützung des IS und zur Durchführung von Anschlägen nach dem Vorbild bereits begangener Terrorakte aufgerufen haben, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Einer der Angeklagten soll zudem im November 2016 versucht haben, nach Syrien auszureisen, um sich der Terrororganisation anzuschließen. Ihm werde deswegen auch die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat im Ausland zur Last gelegt. Die beiden 22-Jährigen sitzen seit ihren Festnahmen in Untersuchungshaft.

dpa

