Zwei Kinder schwer verletzt bei Frontalzusammenstoß

Von: Bona Hyun

Zwei Kinder wurden bei einem Frontalzusammenstoß in Cloppenburg schwer verletzt. © Rolf Vennenbernd/dpa (Symbolbild)

Beim Abbiegen kollidierte ein Autofahrer mit einem entgegenkommendem Wagen. Fünf Menschen wurden verletzt – darunter zwei Kinder.

Cloppenburg – Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Cloppenburg sind insgesamt fünf Personen verletzt worden. Ein 33-jähriger Autofahrer kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 40-Jährigen am Samstagabend gegen 18:00 Uhr. Zwei Kinder zwischen 8 und 11 Jahre erlitten schwere Verletzungen. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte.

Demnach hatte ein 33-jähriger Autofahrer auf die Auffahrt zur Bundesstraße 72 abbiegen wollen und übersah einen ihm entgegenkommenden Wagen. Insgesamt fünf Personen wurden beim Zusammenstoß verletzt. Unter den Leichtverletzten ist neben den Fahrern auch der Beifahrer des 33-Jährigen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Es ist nicht die erste Kollision im Landkreis Cloppenburg dieser Art. Nach einer schweren Kollision in Cloppenburg verstarb ein 44-Jähriger, die anderen Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt. Bei einem weiteren schweren Unfall in Cloppenburg wurde ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er und der zweite Verkehrsteilnehmer wurden von der Feuerwehr aus den Wagen befreit.