Sitzverteilung nach der Wahl in Niedersachsen: So setzt sich der Landtag zusammen

Von: Felix Busjaeger

Wie ist die Sitzverteilung nach der Wahl in Niedersachsen? Am 9. Oktober wird eine neue Landesregierung gewählt. Stephan Weil will Ministerpräsident bleiben.

Hannover – Wenn am 9. Oktober in Niedersachsen gewählt wird, entscheidet sich auch, wie sich nach der Wahl in Niedersachsen die Sitzverteilung im Landtag entwickelt. Bereits vor dem eigentlichen Urnengang haben mehrere Institute anhand von Umfragen Tendenzen bei den Wählern ermittelt und in Prognosen bereits eine theoretische Sitzverteilung nach der Niedersachsen-Wahl 2022 zusammengestellt. Je nachdem, wie viele Sitze die jeweilige Partei anhand ihres Wahlergebnisses bei der Landtagswahl für sich verbuchen kann, verändern sich auch die Möglichkeiten einer Regierungsbildung. Alle Entwicklungen finden Sie im Liveticker zur Wahl in Niedersachsen auf kreiszeitung.de.

Wahl in Niedersachsen: So war die Sitzverteilung nach der vergangenen Landtagswahl

„Wer gewinnt die Wahl in Niedersachsen?“ – Bereits wenige Stunden vor der Niedersachsen-Wahl 2022 verdichten sich die Indizien immer weiter, dass die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Stephan Weil am Wahlabend als Sieger dastehen könnte: Zwar sind Wahlumfragen vor der Landtagswahl immer mit Vorsicht zu genießen, allerdings liegen die Sozialdemokraten seit Wochen deutlich vor der CDU – doch wer wird am Ende Ministerpräsident nach der Wahl in Niedersachsen?

Die letzte Sitzung des 18. niedersächsischen Landtags war die 144. Plenarsitzung der Legislaturperiode. Bisher sah die Sitzverteilung 137 Abgeordnete vor. © Moritz Frankenberg/dpa

Bei der Sitzverteilung sind derzeit auf Grundlage der neusten Wahlumfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 nur Vermutungen möglich. Werden die vergangenen sechs Befragungen verglichen, die im Zeitraum 29. September und 7. Oktober veröffentlicht wurden, würde die SPD als stärkste Kraft im Landtag von Niedersachsen auf 49 Sitze kommen. Zweitgrößte Kraft unter Berücksichtigung der Sitzverteilung nach der Wahl in Niedersachsen: die CDU mit 41 Sitzen. Die Grünen würden auf 24 Sitze kommen. Wie Niedersachsen bei der Wahl am 9. Oktober wählt, wird auch in unserer interaktiven Karte dokumentiert.

Sitzverteilung nach Niedersachen-Wahl 2022: Theoretisches Modell basiert auf Umfragen

Ebenfalls bei der theoretischen Sitzverteilung berücksichtigt werden AfD und FDP. Letztere Partei könnte bei der Wahl in Niedersachsen allerdings knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sollten die Liberalen den Einzug in den niedersächsischen Landtag verpassen und nicht Teil der Sitzverteilung nach der Landtagswahl in Niedersachsen werden, würden sich die freigewordenen Plätze auf die anderen Parteien aufteilen.

Wie Niedersachsen künftig regiert wird, bleibt also abzuwarten. Bisher setzte sich das Kabinett in Hannover aus dem Ministerpräsidenten sowie zehn Ministerinnen und Minister zusammen. Der Ministerpräsident agiert dabei als Chef der Regierung. Amtsinhaber Stephan Weil (SPD) will bei der Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober den Weg in seine dritte Amtszeit ebnen. Ob ihm das gelingt, wird sich am Wahlabend nach den ersten Hochrechnungen zeigen. Wer bei der Wahl in Niedersachsen wählen will, muss sich allerdings an die Öffnungszeiten der Wahllokale halten – nicht, dass man am Ende vor verschlossener Tür steht.

Sitzverteilung nach Landtagswahl in Niedersachsen: So lief es bisher

Wie sich die Sitzverteilung nach der Niedersachsen-Wahl 2022 gestalten wird, ist erst durch das amtliche Wahlergebnis am Wahlabend oder der folgenden Tage möglich. Nach dem endgültigen amtlichen Wahlergebnis nach der Landtagswahl 2017 wurden bei der Sitzverteilung im niedersächsischen Landtag insgesamt 137 Sitze vergeben. Durch Veränderungen in der laufenden Wahlperiode, unter anderem löste sich die AfD-Fraktion auf, kam es zu insgesamt drei Anpassungen der Sitzverteilung.

Wer sitz im niedersächsischen Landtag? Liste der Mitglieder vor der Wahl in Niedersachsen Der 18. Niedersächsische Landtag setzte sich nach der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 zusammen und besteht aus insgesamt 137 Abgeordneten. Präsidentin des Niedersächsischen Landtages ist Gabriele Andretta (SPD). Das Amt der Vizepräsidenten üben Bernd Busemann (CDU), Petra Emmerich-Kopatsch (SPD, bis November 2021), Matthias Möhle (SPD, ab November 2021), Meta Janssen-Kucz (Grüne) und Frank Oesterhelweg (CDU) aus.

Direkt nach der Niedersachsen-Wahl am 15. Oktober 2017 setzte sich die Sitzverteilung im niedersächsischen Landtag folgendermaßen zusammen:

Sitzverteilung nach der Niedersachsen-Wahl 2017: So waren die Parteien im Landtag vertreten

SPD: 55 Sitze, davon 55 Direktmandate

CDU: 50 Sitze, davon 32 Direktmandate

Grüne: 12 Sitze, keine Direktmandate

FDP: 11 Sitze, keine Direktmandate

AfD: 9 Sitze, keine Direktmandate

Wahl in Niedersachsen: Wann und wie? Alle Infos zu Kandidaten, Prognosen und zum Wahlzettel

Der Countdown läuft: Am 9. Oktober 2022 startet die Landtagswahl in Niedersachsen. Zur Stimmabgabe sind insgesamt 6,1 Wahlberechtigte aufgerufen. Die Wahllokale sind ab 8.00 Uhr geöffnet. Dieses Mal haben sich 14 Parteien zur Niedersachsen-Wahl aufstellen lassen. Darüber hinaus finden Sie auch alle Informationen zu den Kandidaten und zum Stimmzettel. Doch wen soll man wählen und wer könnte in Hannover regieren? Bei der Entscheidungsfindung hilft auch der Wahl-O-Mat, der Einblicke in die verschiedenen Wahlprogramme ermöglicht. In unserem Liveticker zur Landtagswahl halten wir Sie über das Geschehen auf dem Laufenden.