Vatertag in Niedersachsen und Bremen: Polizei appelliert an Vernunft der Feiernden

Von: Marcel Prigge

Für manche gehören der Alkohol und Himmelfahrt zusammen. Da zum Vatertag vermutlich wieder zahlreiche Einsätze auf die Polizisten in Niedersachsen anstehen, appellieren die Beamten an die Vernunft der Feiernden.

Hannover – Während so manch ein Bollerwagen schon fast in den Startlöchern steht, bereitet sich die niedersächsische Polizei mit Blick auf den bevorstehenden Feiertag erneut auf zahlreiche Einsätze vor. Um möglichen Unfällen, Aggressivität und anderen Ausfällen entgegenzuwirken, riefen die Einsatzkräfte und Krankenhäuser im Land die Feiernden bereits im Voraus zu Vernunft an Christi Himmelfahrt auf – zumal für den Vatertag insgesamt gutes Wetter angekündigt worden ist.

So sind beispielsweise auf den Gifhorner Schlosswiesen Glasflaschen insgesamt und hochprozentiger Alkohol im Speziellen komplett verboten – „ein seit Jahren bewährtes Konzept“, so Polizeisprecher Christoph Nowak. In Lüneburg wiederum geht ein Appell an alle „Jung-Väter und Väter in spe“, Gewalt und Missbrauch von Alkohol bewusst entgegenzuwirken. Und am Bestattungswald in Sögel (Emsland) bittet die Polizei explizit darum, die dortige Totenruhe zu achten und den Lärm zu reduzieren sowie die Notdurft nicht im Wald zu verrichten.

In Bremen rechnet die Polizei – rückblickend auf die vergangenen Jahre – im gesamten Stadtgebiet mit Vatertagstouren. „Auch in diesem Jahr ist davon auszugehen, dass es an verschiedenen Örtlichkeiten zu alkoholbedingten Störungen und körperlichen Auseinandersetzungen kommt“, teilte Pressesprecherin Kerstin Fischer mit. Demnach ist die Polizei Bremen an Christi Himmelfahrt mit verstärkten Kräften im Stadtgebiet präsent. Ein besonderes Augenmerk liege dabei, aber nicht ausschließlich auf den bekannten Orten wie der Schlachte, dem Bürgerpark, dem Blockland und dem Werdersee.

Appell an die Vernunft: Polizei ruft zur Vorsicht bei Vatertagstouren auf

„Wir appellieren an sie, sich rücksichtsvoll zu verhalten und auch bei ausgelassener Stimmung friedlich zu bleiben“, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Niedersachsen, Sascha Göritz, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

An Himmelfahrt werden in ganz Niedersachsen wieder einige Vatertagstouren unterwegs sein. Da für viele der Alkohol dabei ein wichtiger Bestandteil ist, appelliert nun die Polizei an die Vernunft der Feiernden. (Archivbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Erfahrungsgemäß würden die geplanten Veranstaltungen und Ausflüge zum sogenannten Vatertag für die niedersächsische Polizei intensive Einsätze bedeuten, hieß es in einer Mitteilung der GdP vom Dienstag. Auch die Lüneburger Polizei sprach am Montag von Gewalttaten und Alkoholmissbrauch, die sich in der Vergangenheit häuften: „Wer sturzbetrunken im Graben liegt, schädigt nicht nur seine Gesundheit, sondern wird auch schnell zum Gespött.“

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir brauchen nicht noch mehr Patienten mit schweren Verletzungen durch den unüberlegten Einsatz von Brandbeschleunigern.

Da auch einige Brandverletzungen zu befürchten seien, warnte das Zentrum für brandverletzte Kinder im Kinder- und Jugendkrankenhaus „Auf der Bult“ insbesondere vor dem Grillen mit flüssigem Brandbeschleuniger. „Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Wir brauchen nicht noch mehr Patienten mit schweren Verletzungen durch den unüberlegten Einsatz von Brandbeschleunigern“, wird der Pressesprecher des Krankenhauses, Björn-Oliver Bönsch, zitiert.