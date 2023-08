Zugverkehr zwischen Hannover, Soltau und Bremen massiv beeinträchtigt

Von: Elias Bartl

Blick auf Bahngleise. © Matthias Bein/dpa/Symbolbild

Weil wichtige Stellwerke nicht besetzt sind, müssen sich Fahrgäste auf der Strecke zwischen Hannover und Soltau auf Störungen und längere Fahrtzeiten einstellen.

Hannover - Reisende auf der Strecke zwischen Hannover, Soltau und Bremen müssen sich auf erhebliche Störungen und längere Fahrzeiten einstellen, da wichtige Stellwerke nicht besetzt sind. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass am kommenden Freitag von 14:00 bis 18:00 Uhr die Züge nur zwischen Hannover und Dorfmark verkehren können. Zwischen Dorfmark und Soltau wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der jedoch längere Fahrzeiten und begrenzte Kapazitäten zur Folge haben kann.

Massive Zugverkehrseinschränkungen zwischen Hannover, Soltau und Bremen

Die Maßnahmen sind aufgrund von nicht besetzten Stellwerken erforderlich. Die Beeinträchtigungen treten am Freitag auf, wobei der reguläre Zugverkehr auf der Strecke ab Samstag wieder aufgenommen werden soll. Jedoch ist zu beachten, dass der Zugverkehr zwischen Soltau und Bremen sowohl am Samstag als auch am Sonntag vollständig eingestellt wird. Auch hier ist die Nichtbesetzung eines Stellwerks der Grund für die Einschränkungen.

Die Bahn-Tochter Start Niedersachsen-Mitte hatte ebenfalls über die Beeinträchtigungen und Ausfälle informiert. Reisende werden gebeten, alternative Reisemöglichkeiten zu prüfen und sich vor Antritt ihrer Fahrt über mögliche Fahrplanänderungen zu informieren. Die Deutsche Bahn arbeitet daran, die Störungen so schnell wie möglich zu beheben und den regulären Zugverkehr wiederherzustellen.