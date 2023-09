Zugausfälle kosten Metronom Millionen – jetzt fährt sogar Personal aus der Verwaltung mit

Von: Marvin Köhnken, Elias Bartl

Teilen

Ein Zug der Eisenbahngesellschaft Metronom verlässt den Hamburger Hauptbahnhof. Das ist aktuell weniger häufig als gewohnt der Fall. © Hanno Bode / Imago

Das Eisenbahn-Unternehmen Metronom muss wegen andauernder Zugausfälle finanzielle Einbußen hinnehmen. Auf den Zügen ist aktuell sogar Personal aus der Verwaltung unterwegs.

Bremen – Das Eisenbahn-Unternehmen Metronom muss sich auf finanzielle Einbußen einstellen. Wie die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) dem NDR Niedersachsen bestätigte, wird der Metronom im ersten Halbjahr 2023 einen siebenstelligen Betrag weniger erhalten.

Verkehrsgesellschaft kürzt Zahlungen an Metronom: Einbußen im siebenstelligen Bereich

Wie ist es dazu gekommen? Zwar hatte das Eisenbahn-Unternehmen Metronom bereits 2022 wegen Covid-19 mit Personalmangel zu kämpfen, nun aber wurden ganze Züge – sogenannte Verstärkerzüge – im Rahmen eines Ersatzfahrplans wegen zu wenig Personal gestrichen. Diese gelten jetzt als Nichtleistung. Bedeutet: Nicht gefahrene Kilometer werden nicht bezahlt, das Unternehmen bekommt von der Landesnahverkehrsgesellschaft weniger Geld. Außerdem soll die Metronom jetzt Strafzahlungen leisten, die mit der eigentlichen Finanzierung verrechnet werden sollen.

Seit Ende August fährt der Metronom auf den Linien zwischen Hamburg und Bremen sowie Hamburg, Uelzen und Hannover nach dem ausgedünnten Fahrplan. Der Grund dafür sei ein Personalmangel. Um die Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Fahrgäste zu erhöhen, hat das Unternehmen einen Ersatzfahrplan eingeführt.

Personal aus den Schwestergesellschaften und der Verwaltung helfen auf Metronom-Zügen mit

Aktuell ist die Situation für Metronom-Reisende zusätzlich unangenehm. Sie müssen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg in den kommenden Tagen und Wochen auf weitere Zugausfälle einstellen. Die Gründe dafür seien ein erhöhter Krankenstand bei Lokführern und zusätzlich benötigte Schichten infolge von Baustellen, wie das Unternehmen am Donnerstag, 7. September, in Uelzen mitteilte. „Leider lässt sich nicht prognostizieren, welche Züge genau ausfallen“, hieß es.

Zu Ausfällen könne es im gesamten Netz kommen, heißt es auf der Website des Eisenbahnbetriebs. Um den Mangel an Mitarbeitenden zu kompensieren, seien nun sogar „Personal aus den Schwestergesellschaften und der Verwaltung“ in den Zügen im Einsatz. Wie lange diese Situation andauern wird, bleibt offen.

Metronom fährt auf Sparflamme: Verkehrsgesellschaft kürzt Zahlungen

Der ursprüngliche Ersatzfahrplan betrifft die Linien RE3, RB31, RE4 und RB41 und soll bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2023 gelten. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen daran, die Personalstärke dauerhaft zu erhöhen. Unter anderem durch die eigene Ausbildung von Zugführern.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reisebeginn in den digitalen Fahrplaninformationssystemen über ihre geplante Reisemöglichkeit zu informieren. Seit Mitte August werden die entsprechenden Informationen auch in allen digitalen Fahrplaninformationssystemen wie beispielsweise der Fahrplanauskunft, dem DB Navigator oder in der App „Mein Metronom“ integriert.

Zugausfälle schon während Corona: Sprecherin gelobte Besserung

Bereits im Juli 2022, waren bis zu 60 Metronom-Verbindungen von Zugausfällen betroffen. Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft mit Hauptsitz in Niedersachsen war das gesamte Streckennetz von den Ausfällen betroffen. Der Personalmangel zu dieser Zeit war nach Aussage einer Unternehmenssprecherin auf Corona zurückzuführen.

Dieser hat sich jedoch auf viele Eisenbahn-Unternehmen ausgeweitet. Auch die Nordwestbahn in Niedersachsen hatte mit einem Lokführermangel zu kämpfen, der sich jetzt jedoch wieder zu normalisieren scheint. Nach Angaben des Unternehmens habe es jedoch keine Änderungen an der Ausbildung der Fachkräfte gegeben. Dafür sei der Beruf des Lokführers zu sicherheitsrelevant und anspruchsvoll, teilte ein Sprecher mit.