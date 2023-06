Zug erfasst Bauarbeiter: 28-Jähriger stirbt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Im Einsatz waren die Feuerwehr, sowie die Bundes- und Landespolizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei Arbeiten am Gleis ist ein 28-Jähriger am Mittwoch von einem Zug erfasst und getötet worden. Zug-Gäste mussten evakuiert werden.

Stade – Tödliche Verletzungen erlitt ein 28-jähriger Mann am Mittwochmorgen, als er von einem Zug erfasst und getötet wurde. Er habe zusammen mit anderen Arbeitern auf Höhe der Ortschaft Himmelpforten an den Gleisen gearbeitet – die Deutsche Bahn hatte dort Rückschnittarbeiten in Auftrag gegeben.

Als er einen Ast aus den Gleisen entfernen wollte, habe ihn ein Zug erwischt, teilte die Polizei mit. „Trotz der eingeleiteten Schnellbremsung wurde der Mann noch mit etwa 110 km/h vom Zug erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb“, schreibt die Bundespolizei Bremen in einer Mitteilung.

Zug erfasst Mann: 28-Jähriger stirbt – Zug-Gäste evakuiert

Die Feuerwehr evakuierte die 60 Reisenden aus dem Zug, der von Hamburg aus in Richtung Cuxhaven unterwegs war. Die Fahrgäste konnten die Fahrt mit einem eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen. Der Zugführer wurde abgelöst. Die Kollegen des getöteten Mannes mussten psychologisch betreut werden.

Die Strecke konnte am Mittwoch um 10:23 Uhr wieder freigegeben werden, so die Polizei. Zehn Züge hätten insgesamt 79 Minuten Verspätung gehabt, es sei zudem zu einem Zugausfall und sechs Teilausfällen gekommen. Sieben Ersatzzüge mussten eingesetzt werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.