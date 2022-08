Zu wenig Wasser: Schiffsverkehr auf Weser eingestellt

Von: Fabian Raddatz

Zwischen Bad Karlshafen und Höxter (Nordrhein-Westfalen) verkehren aufgrund des niedrigen Wasserstands der Weser zurzeit keine Linienschiffe mehr. Auch Güterschifffahrt sei dort nicht mehr möglich. (Archivbild) © Uwe Zucchi/dpa

Wegen niedrigen Wasserstandes muss die Schifffahrt auf der Oberweser teils eingestellt werden. Droht das Szenario auch für Mittel- und Unterweser?

Bad Karlshafen – Seit Dienstag fahren die Fahrgastschiffe der „Flotte Weser“ nicht mehr zwischen Bad Karlshafen (Hessen) und Höxter (Nordrhein-Westfalen). Wegen des niedrigen Wasserstandes gebe die Edertalsperre kein Wasser mehr in die Fulda ab, wie „Flotte Weser“- Geschäftsführer Jörg Menze in Hameln sagte. Damit habe auch die Weser in diesem Abschnitt eine zu geringe Tiefe. Auch Güterschifffahrt sei dort nicht mehr möglich.

Auf anderen Abschnitten der Weser werde die Schifffahrt aber nicht eingestellt. Fahrten zum Beispiel in den Bereichen Minden, Nienburg oder Bremen sind dem Unternehmen zufolge nicht betroffen. „Über Bodenwerder fahren wir noch zur Zeit, und in Hameln, im Bereich der Oberweser, da fahren wir im Staubereich, da werden nach wie vor Rundfahrten und Eventfahrten angeboten“, sagte Menze.

Zwischen Bad Karlshafen und Höxter könnten derzeit keine Schiffe mehr fahren, weil der Wasserstand in der Weser wegen Bullenhitze und Dürre stark gesunken ist. Die Situation könne sich ändern, wenn es wieder starke Regenfälle gebe.

Zu wenig Wasser: Schiffsverkehr auf Weser eingestellt – Mittelweser befahrbar

Wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes mitteilte, können auf der Mittelweser von Minden bis Bremen die Wasserstände durch Staustufen konstant gehalten werden. Im Bereich der Oberweser sei in den kommenden Tagen mit weiter fallenden Wasserständen zu rechnen, so dass Fahrgast- und Güterschifffahrt nicht mehr möglich seien. Sport- und Ruderboote könnten aber abhängig vom Tiefgang weiterhin auf dem Fluss fahren. Die Unter- und Außenweser von Bremen bis zur Nordsee sei von Niedrigwasser nicht betroffen. Dort gebe es keine Einschränkung der Schifffahrt.