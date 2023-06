Im Falle einer Zombie-Apokalypse: Diese Orte sind in Niedersachsen besonders sicher

Laut einer Spaß-Studie

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marcel Prigge schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Hilfe, die Zombies kommen! Nur, wohin sollen wir fliehen? Eine Auflistung stellt die besten und schlechtesten Orte im Falle der Apokalypse vor. Ein paar Orte in Niedersachsen gelten dabei als besonders sicher.

Hannover – Du gehst gemütlich die Straße entlang, ahnst nichts Böses und zack! Es ist passiert: Du wurdest von einem Zombie gebissen! Ja, das ist ärgerlich ... Wäre man nur auf ein solches Szenario vorbereitet gewesen. Zum Glück hat jetzt ein Vermietungsportal eine nicht wirklich ernst gemeinte Studie veröffentlicht, in der die besten und schlechtesten Orte Deutschlands im Falle einer Apokalypse der Untoten aufgelistet wurden. Ein paar Orte in Niedersachsen gelten demnach sogar als besonders sicher.

Hilfe, die Zombies kommen! Diese Orte sind in Niedersachsen besonders sicher

„Was, wenn eine neue Epidemie auftritt, die Menschen in Zombies verwandelt, oder ein Krieg zwischen den Lebenden und den Toten ausbricht?“ Das fragt das Vermietungsportal Rentola und zählt aus diesem Grund die sichersten und unsichersten Orte Deutschlands im Falle einer Zombieapokalypse auf. Und auch, wenn die Studie nicht ernst gemeint ist und keinen wissenschaftlichen Standards folgt, gliedert sie sich doch gleich in fünf Datenkategorien auf. Diese werden jeweils mit einem Punktesystem von 1 bis 10 versehen und später zu einem Index zusammengerechnet.

+ So könnte Bremerhaven aussehen: Im Falle einer Zombie-Apokalypse ist die Stadt kein Überlebens-Garant. Das zeigt eine nicht ernstgemeinte Studie eines Vermietungsportals. © David Prado/Imago

So wurden Landkreise und Städte nach „Verletzlichkeit“ (Bevölkerungsdichte, Anzahl der Krankenhäuser, ... ), „Verstecken“ (Anzahl der Wohngebäude, Waldfläche, ... ), „Vorräten“ (Wasserversorgung, Anzahl des Viehbestandes, ... ), „Mobilität“ (Anzahl der Fahrzeuge, Infrastruktur, ...) sowie „Sicherheit“ (Anzahl der Kriminalitätsdelikte) untersucht.

Eine Freude für den Katastrophenschutz: Landkreise Vechta, Cloppenburg und Rotenburg sind zombiesicher

Heraus kam: Ja, es gibt scheinbar sicherere Orte als andere. Der Landkreis Vechta in Niedersachsen schafft es sogar bei insgesamt 402 Plätzen auf Platz 10. Grund dafür soll die gute Krankenhausversorgung und die Bevölkerungsdichte zu sein, denn in der Kategorie Verletzlichkeit staubte der Kreis direkt 10 Punkte ab. Nicht so gut sieht es allerdings in Sachen Mobilität aus, dort kommt Vechta gerade mal auf 4,11 Punkte. (Indexwert: 8,82)

Ebenfalls hoch im Kurs steht der Landkreis Cloppenburg – nämlich auf Platz 21. Und auch er kann mit einer guten Verletzlichkeits-Wertung (9,20 Punkte) und einer eher schlechteren Infrastruktur (Mobilität: 3,71 Punkte) aufwarten (Indexwert: 8,32). Der Landkreis Rotenburg ist mit einem Gesamtwert von 8,11 Punkten auf dem 32. Platz liegend nur kurz dahinter.

Schnell weg hier: In Hannover und Bremerhaven wird man schnell verspeist

Apropos schlecht: Wirklich schlechte Karten scheinen alle Gelsenkirchener zu haben. Sie belegen mit einem Indexwert von 1 den letzten Platz. Im Norden gilt noch die Stadt Hannover mit dem 398. Platz als besonderer Zombie-Leckerbissen. Und für alle, die denken, man sollte bei einer Zombie-Apokalypse zuerst einen Hafen ansteuern: Bremerhaven landet auf Platz 388. Dort gibt es laut dem offensichtlichen PR-Gag des Vermietungsportals wohl nicht genug Vorräte.

Leider für die Norddeutschen etwas weit weg, aber vielleicht mal einen Prepper-Urlaub wert: der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dieser landet mit einem glatten Gesamtwert von 10 auf dem ersten Platz und gilt damit als sicherster Ort am Tag des jüngsten Gerichts. Aber nur, wenn dann tatsächlich die Zombies kommen. Sollte es einen Vulkanausbruch geben, hat die Eifel vermutlich weniger gute Chancen.

Rubriklistenbild: © David Prado/Imago